River se impuso en Venezuela con goles uruguayos

River, con dos goles de sus jugadores uruguayos, destrabó este martes un partido complicado y venció como visitante por 2 a 0 a Deportivo Táchira de Venezuela, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca convirtieron los dos tantos del conjunto argentino, a los 27 y 34 minutos del complemento, respectivamente, para lograr un gran triunfo fuera de casa en su debut en el certamen subcontinental.

River recibirá el próximo jueves 11 de abril a Nacional de Uruguay a las 21:00, mientras que Deportivo Táchira visitará a Libertad de paraguay el martes 9 de abril en el mismo horario.

El elenco de Núñez tuvo el dominio desde el inicio y denotó la diferencia entre ambos planteles, pero el conjunto venezolano no se replegó y tuvo algunas aproximaciones al arco de Franco Armani, a pesar de que no tuvieron peligro.

A los 25 minutos del complemento, Claudio Echeverri sacó un remate que se desvió y le quedó a Miguel Borja, que metió el pase atrás medio sucio por un pie de un rival, Boselli tomó el rebote y con la cara marcó el 1 a 0.

Ya a los 35 minutos, el uruguayo Fonseca avanzó unos metros desde la mitad de la cancha, lo vio adelantado al arquero Alejandro Araque y le dio un zapatazo que no pudo desviar el golero para el 2 a 0.





TACHIRA 0 - RIVER 2

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal).

Árbitro: Raphael Claus (Brasil). VAR: Rodolpho Toski (Brasil).

Deportivo Táchira: Alejandro Araque; Carlos Vivas, Andrés Murillo, Oliver Benítez; Nelson Hernández, Maurice Cova, Carlos Robles, Julián Figueroa; Andrés Ríos, Yerson Chacón; Bryan Castillo. DT: Eduardo Saragó.

River: Franco Armani; Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Nicolás Fonseca; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Facundo Colidio; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles en el segundo tiempo: 27m Boselli (R); 34m Fonseca (R).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Jefre Vargas por Figueroa (T) y Anthony Uribe por Castillo (T); 21m Claudio Echeverri por I.Fernández (R); 29m Jean Castillo por N.Hernández (T); 34m Santiago Simón por Solari (R); Esequiel Barco por Colidio (R); 37m Yanniel Hernández por Murillo (T) y Carlos Sosa por Ríos (T); 39m Agustín Palavecino por Aliendro (R).