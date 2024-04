El próximo DT de la Crema, ¿con o sin pasado por el Club?

El fin de semana XXL lejos estuvo de ser de descanso para Atlético de Rafaela, tanto para el plantel como para los dirigentes. La salida del Club de Ezequiel Medrán consumada tras la derrota frente a Almagro, implicó que la Crema haya pasado a engrosar la lista de clubes de la categoría que ya tuvieron que apelar a un cambio de timón para revertir un flojo presente futbolístico y de resultados.

Como suele ocurrir en cada cambio de entrenador, aunque Atlético hacía casi dos años que no pasaba por este panorama, en el ambiente de simpatizantes y hasta los propios dirigentes se plantea el debate si debe apuntarse a un técnico que haya pasado por el club en esa función o como jugador, o buscar a alguien directamente por su idoneidad para la función sin tener en cuenta esa condición. Nadie garantiza nada, porque hubo buenas y malas por ambas alternativas: Carlos Trullet entre los que nunca habían pasado por barrio Alberdi logrando el ascenso, y más acá en el tiempo campañas que tuvieron momentos favorables y no tanto con referentes de la institución, como Lucas Bovaglio, Rubén Darío Forestello y Ezequiel Medrán.

En este caso también es prudente referenciar que estamos dentro de un torneo ya empezado, que aún no llegó a la cuarta parte de su recorrido. No es mucho y se está a tiempo de todo, pero quien venga sabe que tendrá que adecuarse a un plantel ya armado.

La dirigencia se tomará su tiempo para hablar con los candidatos. Por ahora serían tres: Ricardo Pancaldo, José María Martínez y Adrián Bastía. Pero la lista podría ampliarse.

El santafesino Pancaldo tiene como antecedente más reciente la muy buena campaña del año pasado en Chaco For Ever, donde salvó a ese equipo del descenso llegando en los últimos tres meses del torneo. Y hasta no le faltó mucho para entrar al Reducido. Tomando en cuenta el análisis de la introducción, sería la opción de los que no tuvieron paso por la institución, aunque sí conoce mucho el fútbol de la región, ya que jugó en Liga Rafaelina y dirigió hace unos años a Libertad de Sunchales cuando estaba en el Federal A.

"Pancho" Martínez viene de alejarse de San Martín de San Juan, un caso atípico porque el Verdinegro está cuarto en la Zona A, a un punto de los punteros Quilmes y San Martín de Tucumán. Pero no había ganado en las últimas cuatro fechas (se despidió con un 0 a 0 de local con Estudiantes de Caseros), y tanto dirigentes como hinchas le endilgaban que el equipo jugaba mal, además de la eliminación en Copa Argentina ante Godoy Cruz por ser un clásico. Su vínculo con Atlético se remonta a principios de la década del '90 como futbolista (volante central), en los primeros años de la entidad en el ascenso.

El "Polaco" Bastía, de buen recuerdo como jugador en la segunda etapa de la Crema en primera división, no tiene experiencia como técnico a nivel profesional. Sólo en Belgrano de Serodino, el Club de su pueblo. Este martes expresó en la radio Aire de Santa Fe que está listo para dirigir y le gustaría hacerlo en Atlético, pero que hasta ese momento ningún dirigente lo había llamado.

A todo esto, los entrenadores interinos Juan Sabia y Franco Mendoza sumaron su segundo día de entrenamientos pensando en Defensores de Belgrano, que el lunes cayó ante San Telmo de local por 1 a 0. El Dragón tiene 17 puntos, tercero a una unidad del Candombero y de Colón.

VIÑAS EL ARBITRO

El partido por la décima fecha se jugará el domingo a las 18.10 en el Nuevo Monumental, con el arbitraje de Nahuel Viñas, que tendrá como asistentes a Daniel Zamora y Guido Córdoba. Como cuarto árbitro estará Rodrigo Rivero.