Cuestionamiento por la base china en Neuquén

El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Marc Stanley, expresó su sorpresa y preocupación por la presencia de soldados del Ejército chino operando en secreto en la estación espacial ubicada en la provincia de Neuquén.

"Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del Ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí", declaró Stanley en una entrevista reciente.

El diplomático también abordó otros temas de interés, como la cooperación en defensa y seguridad entre Argentina y Estados Unidos.

Stanley destacó los avances logrados en los últimos tres meses, mencionando el memorándum firmado por Argentina con Dinamarca para la compra de aviones F16 y el pago de al menos uno de los aviones P3 que el país se comprometió a adquirir.

En cuanto a la amenaza del terrorismo en la región, advirtió que "Hezbollah sigue estando presente, Al-Qaeda sigue estando presente, Irán sigue estando presente".

Por último, el embajador abordó en la entrevista con el diario La Nación el tema del ajuste económico y el acuerdo con el FMI, enfatizando la postura de Estados Unidos: "Lo que decimos es que siempre tenemos que asegurarnos de que se esté prestando atención a los más vulnerables, toda acción tiene consecuencias, por eso es importante asegurar que cada acción que se tome en pos del ajuste no los afecte de forma negativa". (NA).