Francos le replicó a Pullaro tras sus cuestionamientos

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le respondió al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, luego de que este planteara que el ajuste que impulsa el gobierno de Javier Milei recae especialmente en los sectores populares. “Son apreciaciones que puede hacer y está en todo su derecho, pero creo que está equivocado”, planteó Francos en una entrevista con Radio Rivadavia.

“Los sectores populares están sufriendo un ajuste en la economía como lo hacen todos los argentinos”, consideró el titular de la cartera de Interior. En la misma línea, el funcionario nacional especificó: “Cuando el Presidente se refiere a que el ajuste lo sufre la casta se refiere a que han habido miles de trabajos asignados a militantes políticos que se han ido cortado, también cuando se refiere a programas, actividades, hechas para beneficios políticos se han cortado del presupuesto”.

“Es una cuestión de apreciación, no quiero desdecirlo, tendrá sus motivaciones, pero el ajuste es general, pero la casta ha perdido un espacio muy importante”, aclaró rápidamente sobre las expresiones del mandatario de Juntos por el Cambio, uno de los integrantes de la reunión que encabezará el próximo jueves 4 en Casa Rosada.

Pullaro había cuestionado las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, acusando a su administración de llevar a cabo un ajuste que golpea de manera desproporcionada a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. "Entiendo que, si se ordenan las cuentas de un Estado que durante años gastó más de lo que recaudó, habrá un rebote. También creo que el ajuste es muy fuerte y lo están pagando gente de los sectores más populares", expresó Pullaro en declaraciones televisivas.

El gobernador de Santa Fe no se limitó únicamente a criticar las medidas de ajuste, sino que también apuntó hacia la concentración de recursos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), subrayando la necesidad de un modelo de desarrollo más equitativo y descentralizado.

"Argentina es un país productivo y tenemos que tener un modelo de desarrollo productivo porque durante años la acumulación de recursos se concentró en el AMBA en lugar de pensar en desarrollo… Rutas, energía, conectividad, salida a los puertos", expresó.

En relación a las retenciones agropecuarias, Pullaro fue tajante: "Eso alguna vez se tiene que terminar. Argentina tiene que empezar a discutir eso".

Por otro lado, el gobernador santafesino también habló sobre el narcotráfico, en medio de la ola de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario. Al respecto, Pullaro destacó la labor coordinada con el Gobierno nacional y afirmó que las organizaciones criminales están "incómodas" y por "eso reaccionan de manera violenta". "Quieren tener la libertad para seguir manejando su poder criminal desde la cárcel, extorsionando y vendiendo droga. Y eso cambió en la provincia desde el 11 diciembre pasado. Quieren quebrar las definiciones que tomó el Estado", analizó.

Sobre la reforma en el Código Procesal Penal indicó que les dio más herramientas para la lucha con el narcotráfico que antes no tenían. "Hoy, a un preso lo podés aislar. Hace cien días no lo podías aislar porque te caía un hábeas corpus y lo tenías que volver a la población común", explicó. "En esa situación (un recluso) podía tener teléfono celular, la cantidad de visitas íntimas que quisiera y organizar el negocio narcocriminal en la calle", sumó Pullaro.



LA CUESTIÓN DE LA BASE

CHINA EN NEUQUÉN

Por su parte, también se hizo eco de los cuestionamientos del embajador estadounidense en la Argentina, Marc Stanley, quien reclamó a la administración libertaria por las operaciones de la base china en Neuquén.

“Me parece que el embajador tiene sus apreciaciones particulares, supongo que este tema sensible desde hace muchos años, de la instalación de una base en el sur de observación del espacio, meteorológicas, son temas que el embajador tiene absolutamente claros porque los ha conversado con el gobierno argentino”, se escudó el ministro.

Además, sostuvo: “No sé cuál es el motivo ni por qué el embajador tiene estos comentarios porque estos temas están absolutamente conversados y claros”.



DETALLES DE LA LEY

ÓMNIBUS Y EL PACTO DE MAYO

El encargado de avanzar en los acuerdos con los gobernadores reveló que a pesar de las “versiones erróneas que confunden”, las reuniones “han avanzando y seguramente la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes”.

“La idea es que la Ley Bases y la reformas tributarias que se van a enviar sean el primer paso hacia el Pacto de Mayo que propuso el Presidente”, subrayó el funcionario.

Por último, contó que el Gobierno trabaja en la posibilidad de incorporar capítulos de la reforma laboral en el megaproyecto para posibilitar el ingreso de capitales. “Uno de los temas más complejos es la regulación laboral obsoleta y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país. Algunos sugerían que varios aspectos contemplados en el DNU fueran tratados en una ley”, concluyó Francos.