Presentarán un registro de testimonios orales de ex combatientes de Malvinas

La Argentina conmemora hoy un nuevo aniversario del desembarco de las Fuerzas Armadas en las Islas Malvinas, ocurrido en una fría madrugada del 2 de abril de 1982 en el marco de la "Operación Rosario", lo que dio lugar a una Guerra con Gran Bretaña que se extendió durante 74 días.

Las islas Malvinas están situadas en el Mar Argentino a unos 600 km de la costa patagónica, poseen una superficie de 11.718 km2 y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y aproximadamente 200 islotes más pequeños.

En 1765, las Malvinas fueron ocupadas por las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata, luego de algunos hechos diplomáticos y militares entre Francia, España y Gran Bretaña.

En la década de 1820 las autoridades argentinas con asiento en Buenos Aires tomaron posesión de las islas empleando el mismo principio que constituyó la Nación Argentina e incluso nombrando a Luis Vernet como gobernador de las islas el 10 de junio de 1829. Sin embargo, el 3 de enero de 1833 las islas Malvinas fueron usurpadas por la corbeta británica Clio, quienes expulsaron a las autoridades argentinas vigentes, según una síntesis histórica del Ministerio de Defensa de la Nación.

Si bien hubo negociaciones a lo largo del siglo 20 en torno a la soberanía con distintos grados de avances, el Gobierno militar con el presidente Leopoldo Galtieri a la cabeza decidió en abril del 82 poner en marcha la recuperación de las islas por la fuerza, dando inicio al Conflicto de Malvinas de 1982. El pabellón argentino flameó en las Malvinas hasta el 14 de junio de 1982, momento en el cual fueron nuevamente usurpadas por el Imperio Británico.

Cada 2 de Abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha establecida por la Ley del Congreso Nacional en noviembre del año 2.000. Se trata de una jornada de reflexión y memoria para rendir homenaje a las veteranas y los veteranos, a los caídos y a sus familiares de la guerra que duró 74 días y en la que perdieron la vida 649 argentinos, 323 de ellos en el hundimiento del Crucero General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo.

En Rafaela y en cada localidad de la Argentina, hoy se llevará a cabo un nuevo homenaje a los héroes de Malvinas, tanto a quienes fallecieron durante la contienda armada como aquellos que lo hicieron después y a quienes hoy son veteranos de aquella guerra.

En este contexto, la memoria cumple un rol esencial para no olvidar la Gesta de Malvinas y a sus protagonistas, que en el primer tramo de la década del 80 eran jóvenes con sueños, con objetivos, con familias y con amigos. Pero un día la guerra llamó a sus puertas. Y dieron todo por la Patria, incluso su vida.

El año pasado, la Municipalidad de Rafaela firmó un convenio de colaboración con el Centro y Museo de Ex Combatientes en Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos para la creación de un Registro de testimonios orales de veteranos, una tarea que asumió el Archivo Histórico Municipal y el Centro Documental de la Memoria.

"Es un muy buen trabajo, un gran desafío para recuperar las historias de cada uno de los veteranos, que tienen cosas por contar, por decir, por compartir con la comunidad. Es una iniciativa que viene muy bien, que está próxima a presentarse y que ayudará a la causa Malvinas", sostuvo el presidente del Centro de Ex Combatientes, Carlos Tartaglia, en diálogo con LA OPINIÓN.

Por su parte, el director del Archivo Histórico Municipal, David Ponroy, explicó que "el año pasado nos propusimos llevar adelante un trabajo conjunto de registro de testimonios orales de ex combatientes de Malvinas que aún viven en Rafaela y en el Departamento Castellanos, que incluye también a familiares de ex combatientes fallecidos después de la Guerra". "Hemos avanzado, ya hicimos un trabajo en el cual acumulamos 22 registros de testimonios orales aunque todavía hay cosas por hacer", remarcó.

"El 2 de mayo es el aniversario del hundimiento del crucero General Belgrano. En el Departamento Castellanos hay cuatro víctimas de la Guerra de Malvinas, los cuatro fallecieron en el hundimiento del crucero. Por eso queremos hacer esa presentación del Registro de Testimonios Orales en esos días. En principio, será el 3 de mayo en el Cine Teatro Municipal "Manuel Belgrano"", anticipó Ponroy. "Tenemos 22 entrevistas realizadas en formato de audio, pero llevadas adelante con todo el rigor de que esos registros se transformen en documentos, de modo tal que para cada uno de los trabajos hicimos las planillas correspondientes, hicimos el trabajo de transcripción de todas las entrevistas, además de planillas de aceleración de búsqueda, todo preparado para que el material pueda ser presentado a la consulta del público en general", amplió.

El titular del Archivo Histórico Municipal dijo que "todavía nos falta terminar el trabajo, pero ya podemos garantizar que ese material lo vamos a poner en una página web, que va a ser del Centro Documental de la Memoria, y donde van a estar, además de los audios, todas estas planillas de aceleración de búsqueda y las transcripciones, y vamos a generar un canal de Spotify y uno de YouTube".

Entusiasmado con el proyecto, y agradecido al Centro de Ex Combatientes, Ponroy expresó que "la finalidad es que todo ese material quede a la consulta pública, del público en general, pero principalmente de los alumnos de escuelas secundarias". En tal sentido, adelantó que "la presentación del Registro la queremos hacer conjuntamente con las escuelas secundarias" a la vez que indicó que "además de los registros y las transcripciones, en la mayoría de las entrevistas le pedimos material a cada uno de los excombatientes, y así que también hay otro tipo de documentos, como recortes de diarios y fotografías principalmente". "Este un trabajo parcial, una primera etapa, porque a posteriori de esta presentación vamos a seguir haciendo otros registros que serán incorporados a la página web", detalló.

Ponroy consideró que "es un material muy bueno, muy importante para el sistema educativo y la sociedad en general, hay muchos registros de excombatientes de los pueblos, de los alrededores, de Rafaela son nueve o diez mientras que el resto son de las ciudades de Sunchales y San Vicente y de pueblos como Santa Clara, Humberto y Vila entre otros". "Todo está encaminado en función de que ese material le llegue a las docentes y a los pibes de secundaria para que cada vez que aborden el tema tengan información de sus héroes de Malvinas de acá, de Rafaela y de los pueblos del departamento", precisó.



LOS HÉROES DE

RAFAELA Y LA REGIÓN

Tartaglia abrió las puertas del Centro de Ex Combatientes de Rafaela y del Departamento Castellanos ayer a las 19 horas para la Vigilia abierta a toda la comunidad, que se inició una hora después. "Es un momento para compartir, para recordar a los caídos en combate y para reivindicar la Causa Malvinas en la jornada previa a este 2 de Abril", dijo a LA OPINIÓN.

En la entrevista, recordó a los cuatro soldados del departamento Castellanos que murieron por el hundimiento del Crucero General Belgrano el 2 de mayo de 1982: el rafaelino Elías Zurbriggen, Jorge Duks, Hugo Moretto y Gustavo Miretti.

También a los ex combatientes que fallecieron después de la Guerra, Claudio Bossana, Raúl Planisig, Dante D'Andrea, Osvaldo Castro, Marcelo Bolatti y Juan José Fernández.

Y por último mencionó a los ex combatientes que forman parte del Centro creado en 1991 donde además funciona el Museo desde el 2013, donde se observan pertrechos utilizados en la contienda: Luis Alovatti, Marcelo Aschieri, Oscar Borgetto, Alberto Briggiler, Antonio Calvo, Juan Alfredo Canavese, Roberto Corzo, Luis Donatti, Sergio Durando, Gerardo Fassi, Horacio Gaitán, Jorge Gonzáles, Carlos Leconte, Miguel Lederhos, Enrique Lentore, Jorge Losa, Alberto Mark, Gustavo Monti, Hugo Pacheco, Néstor Pauletto, Marcelo Pomba, Gustavo Robert, Carlos Rohrmann, Alfonso Rojas, Marhtir Raúl Roldán, Carlos Sciutto, Evaristo Sequeira, Carlos Tartaglia, Abel Vanzetti y Peniel Villarreal.

"El Museo tiene una misión educativa, queremos crear conciencia entre los jóvenes respecto de lo que significó la guerra del Atlántico Sur de 1982", resume Tartaglia. "Acá estamos siempre, solo tienen que visitarnos", concluye.