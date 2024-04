Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS DE CALLE PALMIERI

El pasado sábado 30 de marzo, el Club Abuelos de calle Palmieri llevó a cabo su tradicional cena baile con la animación musical del conjunto “Javier y los Reyes del Ritmo”. La concurrencia -que superó las 500 personas- degustó del menú compuesto por choricito, bondiola de cerdo al horno, postre helado y trasnoche.

El venidero sábado 6 de abril, el Club de Abuelos tiene programada otra cena baile con la animación musical del famoso “Grupo Candela”. Se recuerda reservar las tarjetas con la debida anticipación a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776 o 15589573.



HABERES DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el calendario de pagos de abril 2024 a partir del miércoles 3 con la liquidación de las Pensiones No Contributivas (PNC).

En el marco del Decreto 274/2024, el Gobierno oficializó la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones que dependerá de las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, en julio los haberes del pleno de beneficiarios subirán según el porcentaje de inflación que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

la ANSES aclaró que, en la transición de una fórmula a la otra, en abril los haberes tendrán un incremento extraordinario de 12,5% en concepto de recomposición. También se adicionará el 13,24% correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024.

Por ende, el monto a cobrar este mes es de $ 171.283 al que se adiciona un bono de $ 70.000. En consecuencia, la jubilación mínima en el mes de abril alcanza un total de $ 241.283. Mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) ascendió a $ 137.026, a lo que se sumó el bono y quedó en $ 207.026.

Las PNC por invalidez y vejez quedaron en $ 119.898,32 y con el bono en $ 189.898.

El organismo previsional aclaró en un comunicado que por las "recientes modificaciones" en la actualización de haberes habrá un "desdoblamiento del pago prestacional" en dos cuotas a fin de "no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes".

Por lo tanto, la primera liquidación se realizará en las fechas previstas en el calendario de pagos de la ANSES y la segunda se realizará dentro del mismo mes, pero aún no definieron qué día.

* Pensiones No Contributivas (PNC):

> Primera liquidación:

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 3 de abril

- DNI terminados en 2 y 3: jueves 4 de abril

- DNI terminados en 4 y 5: viernes 5 de abril

- DNI terminados en 6 y 7: lunes 8 de abril

- DNI terminados en 8 y 9: martes 9 de abril

> Segunda liquidación:

- Fechas a confirmar.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

> Primera liquidación:

- DNI terminados en 0: miércoles 10 de abril

- DNI terminados en 1: jueves 11 de abril

- DNI terminados en 2: viernes 12 de abril

- DNI terminados en 3: lunes 15 de abril

- DNI terminados en 4: martes 16 de abril

- DNI terminados en 5: miércoles 17 de abril

- DNI terminados en 6: jueves 18 de abril

- DNI terminados en 7: viernes 19 de abril

- DNI terminados en 8: lunes 22 de abril

- DNI terminados en 9: martes 23 de abril

> Segunda liquidación:

- Fechas a confirmar.

* Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 24 de abril

- DNI terminados en 2 y 3: jueves 25 de abril

- DNI terminados en 4 y 5: viernes 26 de abril

- DNI terminados en 6 y 7: lunes 29 de abril

- DNI terminados en 8 y 9: martes 30 de abril.