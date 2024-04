El 911 suma recursos y hace más eficiente la atención de la demanda

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, brindó detalles del funcionamiento y los resultados del trabajo que lleva adelante la Central de Emergencias 911, el centro de monitoreo y el centro de despacho de la Provincia. En este sentido, se destacó que se reciben un promedio de 5400 llamadas en toda la provincia que son derivadas automáticamente al móvil más cercano y que entre enero y marzo se detuvieron a 180 personas en las ciudades de Rosario y Santa Fe a partir de estos contactos.

Al respecto, el director provincial de Atención de Emergencias, Pablo Polito, explicó: “Cuando asumimos nos encontramos con una situación compleja en materia de recursos policiales. Gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro estamos incrementando y recuperando ese capital para poder dar mayor y mejor respuesta a los ciudadanos” y agregó que “hemos logrado bajar el tiempo de respuesta respecto de todos los llamados que recibimos, y por sobre todas las cosas, no tenemos llamadas en espera: que el vecino se quede tranquilo que su llamada va a ser atendida, se lo podemos asegurar. Cuando comenzó la gestión, teníamos 30 recursos operativos en la calle. Hoy tenemos 150. Esto nos permitió bajar los tiempos de respuesta. Antes se demoraba entre 8 y 10 minutos, hoy atendemos la emergencia entre 2 y 4 minutos”.



NÚMEROS Y DINÁMICAS

Consultado por la dinámica de la Central, Polito indicó que “el personal trabaja en turnos rotativos, la atención a los vecinos es durante las 24 horas los 365 días del año. En este momento contamos con 20 boxes de atención de llamadas, 18 de monitoreo y 20 en el centro de despacho. Además, contamos con 450 cámaras en la ciudad de Santa Fe y 1.100 en Rosario, distribuidas estratégicamente en todo el territorio”.

Sobre la metodología de trabajo, el director provincial explicó que “todas las llamadas que ingresan al 911 son derivadas al área de Despacho para asignarle el móvil más cercano y atacar esa emergencia. Hemos duplicado la cantidad de operadores telefónicos, esto nos permite que la llamada no tarde más de 4 segundos en ser atendida. Una vez identificada la emergencia, el móvil más cercano es despachado, indistintamente de las preguntas que le haga el operador para calificar el suceso como corresponde”.

A su vez, destacó que “otras de las medidas adoptadas por nuestra gestión en materia de seguridad pública es la firma de un convenio con la Municipalidad de Santa Fe para unificar y compartir los sistemas de monitoreo, logrando un sistema de videovigilancia conjunto”. Al respecto, Polito aseguró que “en los meses de enero y febrero hemos logrado más de 60 cartas de incidencias en cada ciudad, hemos previsto hechos delictivos y en estos meses generamos cerca de 83 aprehensiones en Rosario y 97 en Santa Fe. Esto es una herramienta más que amplía la visualización y por lo tanto la prevención”.

Por último, destacó que reciben 1.800 llamadas diarias de la región centro norte de la provincia, 800 sólo en la ciudad de Santa Fe, y unas 3.600 en el centro sur, de las cuales 1.400 son sólo en Rosario. “Cubrimos todo el territorio. Contamos con centros en la capital provincial y la región centro norte, también en Santo Tomé, Rafaela, Reconquista, Esperanza, San Lorenzo, Rosario y alrededores. Para estos centros también hemos acrecentado los recursos policiales, para que se pueda cumplir en tiempo y forma con la emergencia. El ciudadano tiene que saber que todas las llamadas que hace se comisionan y se les asigna personal policial para que asista”, concluyó el funcionario.



¿CUÁNDO LLAMAR?

“Nuestros operadores están altamente capacitados para cualquier tipo de emergencia. Tenemos capacitaciones periódicas en el área de telefonía, de monitoreo y de despacho. Esto es importante a los fines de que el personal sepa afrontar las diferentes situaciones, este tranquilo y pueda recabar la mayor cantidad de datos para derivarle al personal que está en calle”, aseguró el Director de Atención de Emergencias.

La recomendación de las fuerzas de seguridad es contactarse de manera inmediata con la Central 911 cuando los ciudadanos identifican conductas sospechosas; delitos (robos, violaciones, homicidios, etc.); sonido de alarmas, disparos o pedidos de auxilio; situaciones de violencia familiar; emergencias médicas (en este caso también puede llamarse directamente al 107); Bomberos (también puede llamarse al 100); y otras emergencias civiles (103 y 106).