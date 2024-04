Ganó de visitante el próximo rival juliense

Defensores de Villa Ramallo se impuso ayer como visitante ante Sportivo Las Parejas por 2 a 1 en el cierre de la segunda fecha de la Zona 3 del Federal A. Los goles del elenco bonaerense fueron convertidos por Sergio Olano y Joaquín Bassani, en tanto que Braian Jiménez había igualado transitoriamente para el conjunto santafesino.

Defensores, que en la primera fecha quedó libre, será el próximo rival de 9 de Julio el domingo venidero. La tercera fecha tendrá además estos partidos: Sportivo Belgrano vs. Defensores de Pronunciamiento; Douglas Haig de Pergamino vs. El Linqueño e Independiente de Chivilcoy vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay, quedando libre Las Parejas.



EN LA ZONA 4

Este grupo donde Unión de Sunchales perdió el sábado como local ante Sarmiento de La Banda por 2 a 1, en los restantes encuentros tuvo estos resultados: Crucero del Norte 0 - Sarmiento de Resistencia 0; Sol de América 1 - San Martín de Formosa 0 y Boca Unidos 0 - Central Norte 0.

Posiciones: Sarmiento de La Banda 6; Sarmiento de Resistencia 4; San Martín y Sol de América 3; Crucero del Norte 2; Central Norte, Juventud Antoniana y Boca Unidos 1; Unión 0.

Los encuentros de la fecha venidera son: Central Norte vs. Unión; Sarmiento de La Banda vs. Sol de América; San Martín vs. Crucero del Norte y Sarmiento vs. Juventud Antoniana. Libre: Boca Unidos.