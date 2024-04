"Se terminó ganando como una final"

No siempre se pueden analizar tan fácilmente los partidos que se ganan sobre la hora en el fútbol, donde la adrenalina persiste, más allá que recién está comenzando el campeonato. Pero en el caso de Maximiliano Barbero, aún con la trascendencia de tres puntos de un valor que podrían ser determinantes en el objetivo de una clasificación, brindó tras el 1 a 0 con Sportivo Belgrano de San Francisco una descripción acorde a lo que la mayoría vio en el Germán Soltermam, desde fuera del campo.

"Yo creo que fue un primer tiempo muy duro, sabíamos que el rival juega muy ordenado, muy en bloques cortos, y la cancha estaba difícil para controlar la pelota por la lluvia. En el segundo tiempo con la expulsión de Berlo tuvimos que tomar más protagonismo, y de esa manera facilitamos un poco el juego de ellos de esperar y contragolpear.

Pero es un poco la ansiedad del primer partido, de que nos salga el juego fluido como queremos, y eso llevó a que por momentos quedamos mal parados y quizás en alguna contra pudimos haberlo perdido", reconoció en el primer tramo del balance de esta presentación inicial del torneo en casa.

Ampliando el concepto, acotó que "en líneas generales no hicimos un buen partido, quedamos en deuda con eso, sabemos que tenemos que mejorar. Desde un principio dijimos que nos van a ir cuatro o cinco fechas para acomodarnos y alinear el equipo. Lo que logramos el otro día en Pergamino ilusionó mucho, pero está dentro de las posibilidades tener este tipo de partidos donde es difícil que aparezcan los espacios. Hicieron un gran esfuerzo físico los chicos y nos quedó la última para festejar los tres puntos en casa, y contento por eso ya que dentro de nuestros objetivos está hacernos bien fuertes en nuestra cancha".

Lógicamente, el entrenador de 9 de Julio se sinceró en el concepto que "a veces se puede jugar bien y no ganás, y en otras ganás sin hacer un partido tan bueno, como hoy. Es parte del fútbol, a mi me gusta que el equipo demuestre, juegue, que genere muchas situaciones y no lo haga el rival. Los tres puntos quedaron por el sacrificio, por las ganas de querer ganarlo, y es valedero por los chicos por los riesgos que tomamos más allá del riesgo de perderlo".

Sobre cómo fue buscando abrir el marcador, por ejemplo con las variantes, Barbero expresó que "los cambios ya los teníamos preparados, queríamos darle un poco mas de vértigo, también modificar la zona media para ver si podíamos tener mas fluidez con Colombatti, con Méndez por afuera y con Acuña encontrar mas salida por los costados. Así trabajar la pelota cruzada, tratar de tener superioridad por afuera, en ese momento Sp. Belgrano mostró también que sabe jugar bien de contra, tuvimos fortuna en algunas jugadas y rescato el esfuerzo de los chicos, la voluntad del equipo que todos se sacrifican para dar respuestas".

Ante la consulta sobre porqué no ingresó Deboli, uno de los recién llegados, que como delantero podía ser una opción, puntualizó que "lo de Franco no se dio la posibilidad, tampoco Bianciotti, creo que la salida de Agustín Vera (molestia en el cuádricep) condicionó un poco ese tipo de cambio, ya que la idea era que entre Quiroz en algún momento. Denis venía con un golpe y esperamos un rato ese cambio, sino entraba algún delantero. Se dio de esa forma y terminó saliendo bien".

Cabe mencionar que Barbero también confirmó que "Alex Salcedo tuvo dengue y se está recuperando, como Acuña, que todavía no estaba para 90 minutos. Lo importante es la competencia y recambio que tenemos, eso genera mucha ilusión y expectativa".

Por último, con esta sumatoria inicial de 4 puntos sobre 6 en juego, culminó diciendo que "nos tiene que dejar conformes, contra estos rivales es una final y se terminó ganando como una final, pero hay que revalidar semana a semana, tratar de mejorar en el juego y eso nos va a llevar a ser competitivos en cada partido que juguemos".