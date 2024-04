“Esto no se levanta con palabras, se tiene que sentir, es el amor propio de cada uno”

La imagen que viene dejando Atlético de Rafaela en la Primera Nacional, tras nueve fechas, no es la mejor. Esto llevó, y más allá de lo sucedido ante Defensa y Justicia por Copa Argentina, a que el Consejo Directivo tome la determinación de echar a Ezequiel Medrán.

Uno de los que afrontó los micrófonos tras la caída 1-0 ante Almagro fue Juan Galeano, quien realizó una fuerte autocrítica.

“Estos son sacudones que te tienen que hacer despertar. Mas allá de lo que uno pueda decir, Matías (Fissore) como sub-capitán o Lucas (Albertengo), esto es el amor propio, el respeto por la profesión y el orgullo de hacerlo cada día mejor. Acá no nos damos cuenta que estamos en una situación límite, esto no se levanta con palabras, se tiene que sentir, es el orgullo y es personal. El grupo lo sabe, es un golpe muy duro”.

Y luego indicó: “Nosotros, los jugadores, somos los primeros responsables porque somos los que ingresamos a la cancha. Entendemos que siempre en estos casos suele pasar que se de la salida del técnico y estamos muy dolidos, un vestuario muy golpeado, entendemos y somos gente de fútbol, hay que seguir por respeto a una institución, y tenemos que salir adelante”.



-¿Cómo se sigue en este tipo de situaciones?

-Con el mayor respeto para una institución que nos ha dado trabajo, una posibilidad de desarrollarnos, somos profesionales y hay que hacerlo y ponerle el pecho a esta situación que no es para nada agradable, pero es fútbol y puede pasar.

Nosotros nos debemos a ese escudo y lo vamos a hacer de la mejor manera como lo veníamos haciendo, no por la manera, sabemos que no lo estamos haciendo bien, de eso hay que ser consientes, pero si en la entrega, la dedicación, el trabajo y el profesionalismo, este grupo se entrega siempre. Somos conscientes que hay que dar más, no nos está alcanzando, y ese es el objetivo.



-¿Qué se le dice a un grupo con muchos jóvenes y muy golpeado?

-Hay que hablar, hacer una autocrítica profunda, cada uno de manera individual. No es momento de mirar para el costado y echar culpas a nadie. Yo, juan Galeano soy el primer responsable como capitán de este equipo soy el primero que tiene que mejorar, hacer la autocrítica, no sirve de nada mirar a mis compañeros o al técnico. Es personal y cuando todos empecemos a mejorar de manera personal vamos a sacar esta situación adelante.