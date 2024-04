Homenajes a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas en todo el país

Una vez más, Rafaela y toda la Argentina rendirá homenaje este 2 de abril a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, de cuyo comienzo hoy se cumplen 42 años, se extendió durante 74 días y se llevó la vida de 649 argentinos, prácticamente la mitad de esa cifra por el hundimiento del Crucero General Belgrano, hecho ocurrido el 2 de mayo de 1982.

A través de la Ley 25.370, sancionada en noviembre de 2000 por el Congreso Nacional, se declaró al 2 de Abril como "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", con carácter de feriado inamovible. De este modo, todos los 2 de abril se recuerdan a los 649 soldados argentinos que murieron en las islas, a todos los veteranos que combatieron y también a los caídos durante la posguerra.

En Rafaela, anoche a las 20 hs. comenzó la Vigilia especial en la sede del Centro de Ex Combatientes y Museo Malvinas ubicada en avenida Italia 1147. A partir de esa hora, el titular de la entidad, Carlos Tartaglia y los socios se reunieron para compartir diversas actividades en homenaje a los caídos en el conflicto con Gran Bretaña por la soberanía de las islas. A las 23 hs. estaba prevista la actuación de Gerardo Meschller, en el primer minuto de este martes se entonaban las estrofas del Himno Nacional y luego se realizaba un minuto de silencio.

En tanto, el intendente Municipal, Leonardo Viotti, presidirá el acto central hoy a las 10:00 en el mismo sitio, con la participación de ex combatientes, representantes de entidades intermedias y de establecimientos educativos entre otros. Tras la ceremonia, el mandatario y la comitiva de funcionarios municipales se trasladarán a la Plaza del Soldado de barrio Malvinas Argentinas para dejar una ofrenda floral en el Monumento al Soldado.

En Sunchales, el intendente Pablo Pinotti encabezará el homenaje a los protagonistas de la Guerra de Malvinas a partir de las 10 en la Plaza Gesta de Malvinas ubicada en la esquina de Urquiza y Alvear.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro participará hoy del acto por el 42° aniversario de la Guerra de Malvinas, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas en la ciudad de Reconquista. La actividad será a las 10 horas y tendrá lugar en la plaza San Martín.

El presidente Javier Milei encabezará este martes la conmemoración central por el 42° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas con el Reino Unido. El mandatario nacional estará a las 10 en la Plaza San Martín para colocar una ofrenda floral en el Cenotafio de los Caídos en Malvinas y de esa forma rendir homenaje a los 649 héroes fallecidos en las Islas Malvinas.

En el acto central de la jornada, en la avenida Santa Fe y Maipú, Milei estará acompañado por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y Defensa, Luis Petri, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También se espera la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un ex combatiente de Malvinas y quien ha expresado diferencias de postura sobre el tema con el jefe de Estado.

El discurso de Milei en esta fecha genera expectativa debido a sus declaraciones previas en las que expresó su admiración por la ex primera ministra inglesa Margaret Thatcher, quien tomó la decisión de atacar el crucero General Belgrano -donde fallecieron 323 argentinos-, acción considerada por el país como un crimen de guerra.

En Casa Rosada, desde las 15 hs. la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, rebautizarán el salón Pueblos Originarios con algo relativo a la causa de Malvinas. “La idea es renombrarlo por algo que ningún otro se anime a cambiar”, señalaron desde el Gobierno. Por la tarde, está previsto un Tedeum en la Catedral Metropolitana, al que darían el presente algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque aún no está confirmada la asistencia de Milei.

Por su parte, la titular del Senado también será la protagonista de su propia actividad programada para el miércoles 3 en la Cámara alta. Allí, a las 16, hará entre en el salón Azul de Diplomas de Honor a excombatientes y a integrantes de la Comisión de Familiares Caídos.