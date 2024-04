La ARB presentará su temporada

La Asociación Rafaelina de Básquet realizará el acto lanzamiento del torneo asociativo de básquet "Jorge Cagliero" este miércoles 3 de abril a las 20.30 hs en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Con más de 700 jugadores y jugadoras participantes, asociados a 11 clubes localizados en 4 ciudades de la región; el acto lanzamiento de los torneos, marca el inicio de la agenda oficial de competencias cuya finalización será en el mes de diciembre.

Este año, la nueva conducción de la ARB encabezada por Federico Pronotti, confirmó la inclusión de más equipos en sus competencias. En la rama femenina se sumarán Racing LTC de San Cristóbal y San Lorenzo de Tostado, subiendo a seis la cantidad de participantes. Los otros son Sportivo Ben Hur, Independiente de Ataliva, Unión y Libertad de Sunchales.

El Apertura iniciará el venidero fin de semana con esta primera fecha: Libertad vs Ben Hur; CDI Ataliva vs Racing SC; San Lorenzo vs Unión.

En el torneo masculino quien se sumará es Racing de San Cristóbal y también el inicio será este fin de semana. El partido inaugural se disputará en Ataliva donde se enfrentarán Independiente y Argentino Quilmes.

Cabe recordar, entre las modificaciones del formato, que se jugará una Primera Ronda y una Segunda Ronda. Al finalizar cada certamen se disputará un Súper 4 con Copa de Oro (del 1º al 4º puesto) y Copa de Plata (5º al 8º lugar). El equipo que finalice noveno quedará fuera de competencia.

La primera fecha completa: Atlético vs. Ben Hur; Independiente vs. Argentino Quilmes; Racing vs. 9 de Julio y Unión vs. Libertad.