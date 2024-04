Aprendizaje, experiencia y mucho más en Asia

Después de haber disfrutado dos semanas intensas de entrenamientos en Asia con la delegación sudamericana en el marco del proyecto «Los Angeles 2028», la gimnasta Emilia Acosta y su entrenador Víctor Ingaramo retomaron la rutina habitual de prácticas en CREAR Club, ya que en pocos días se avecina un objetivo de competencia internacional para este 2024.

«Fue una experiencia única que haya podido entrenar allá con los chinos y japoneses que son potencias mundiales en gimnasia, para encaminar el sueño de poder llegar a los Juegos Olímpicos», valoró Emi a su regreso.

Mucho más lo resaltó Víctor, expresando que «la verdad estar entrenando y trabajando con las chinas fue una locura. Uno es una esponja y trata de absorber conocimientos de lo que puede, y a mi la verdad me sirvió mucho. A Emi le sirvió, pero yo siento que para mi fue aún más positivo en el sentido de lo que vi, y lo que me traje para ahora trabajarlo con ella».

La juvenil deportista, consultado sobre lo que más le había gustado en esta experiencia deportiva, respondió que «fue poder ver a las gimnastas chinas personalmente como entrenan y como hacen su trabajo», mientras que si hubo aparatos puntuales en los que sintió una evolución personal, afirmó que «si, lo noté en paralelas y en viga».

Luego, Víctor nos trazó un paralelo entre los dos países asiáticos por lo visto en sus entrenamientos, expresando que «en China trabajaban mucho más, con jornadas de 8 horas, mientras que los japoneses hacían turnos más cortos que a mi no me convencían mucho porque a lo mejor cortaban a las dos horas, en el momento de más intensidad. China me encantó en el sentido del ritmo de trabajo que tienen».



UN CUMPLE ESPECIAL

Emilia Acosta tuvo la particularidad de cumplir 15 años esta semana en el regreso de esta gran alegría en su carrera. «Me tocó cumplirlos justo volviendo a Argentina, queríamos llegar para disfrutarlo y fue muy lindo el recibimiento de mi familia», mencionó sobre ese lindo momento.

De cara a lo que se viene, Víctor explicó que «ahora estamos preparándonos porque viene el Selectivo para el Panamericano en tres semanas, y en mayo se hace ese torneo internacional en Colombia».

Cabe recordar que la delegación sudamericana en Asia se conformó de la siguiente manera: Valeria Arraiz (VEN), Patrick Sampaio (BRA), Andreza Lima (BRA), Tatiana Tapia (PAN), Fausto Catini (ARG), Emilia Acosta (ARG), Ángel Barajas (COL), Sofia Marin (COL), Arturo Rossel (CHI).

Como entrenadores: Florangel Mendez (VEN), Guilherme Pinheiro (BRA), Adriana Rita (BRA), Yareimi Vazquez (PAN), Maxi Fattori (ARG), Victor Ingaramo (ARG), Jairo Ruiz (Colombia), Mauricio Pichimata (COL) y Joel Oblitas (CHI).