Importante título de Podoroska en México

Nadia Podoroska se consagró como la campeona del WTA 125 de San Luis Potosí, México, luego de vencer en la final a la británica Francesca Jones (N°214), su compañera de dobles durante el certamen, por 6-1 y 6-2.

La mejor raqueta argentina de la actualidad no sólo selló su buen presente con un trofeo, el segundo título de su carrera en este nivel, tras el conseguido en Cali en una final albiceleste ante Paula Ormaechea en 2023. Además, este título también representará un paso importante de la Peque hacia los Juegos Olímpicos de París 2024.

La rosarina avanzó hasta el 64° en el ranking WTA, tras escalar 11 posiciones y se ubicó nuevamente dentro del Top 70.

Para la cita olímpica, los mejores 56 tenistas se clasificarán por ranking, salvo aquellos que consiguieron sus plazas en las competiciones continentales, como fue el caso de Lourdes Carlé en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 al haber sido finalista.

Por esta razón, Podoroska necesitará estar alrededor de las 60 mejores para tener chances de disputar el torneo, teniendo en cuenta que seguramente haya algunas bajas previo al certamen.



BUEN REGRESO DE NAVONE

Pese a alejarse durante más de un mes del circuito, el tenista argentino Mariano Navone (59°) no padeció la falta de ritmo y brindó una exhibición de tenis este lunes en el ATP 250 de Marrakech, donde superó 6-3 y 6-2 al tunecino Aziz Dougaz (234°) en primera ronda.

En la próxima instancia, el pupilo de Andrés Dellatorre enfrentará al ganador del duelo entre el español Albert Ramos-Viñolas (103°) y el suizo Stanislas Wawrinka (82°).



SINNER SEGUNDO

El italiano Jannik Sinner, ganador en Miami el domingo, alcanzó la segunda posición de la ATP en la lista publicada este lunes en detrimento del español Carlos Alcaraz, ahora tercero de un podio encabezado de nuevo por Novak Djokovic.

El serbio, de 36 años, que no jugó en Miami, ha decidido separarse de su entrenador, Goran Ivanisevic. El primer argentino de la lista es el argentino Sebastián Báez, que se mantiene en la 19ª posición.