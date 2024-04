ARGENTUM (de “Opus”)



Bucle celeste y blanco tu bandera,

de plata tu nombre inmaculado…



Me dueles, Patria,



frustración de un sueño no cumplido.

Desengaño humillante de quimeras,

postración impotente de tus hijos.

Como pesan los clanes detractores,

pregonando, descarnados, tu calvario.

Me angustia tu enseña vapuleada,

por oscura banderola de corsarios.

Te respaldo, Patria,



hasta el fiero despertar de tu letargo,

hasta el fluir del agua cristalina,

hasta el vuelo de palomas y sus lauros.

Sigo tu derrotero, tierra mía,

hasta el fondo del rayo que ilumina,

hasta trocar en belleza tus opacos,

hasta el último aliento de mis días.

Sabios tiempos sanadores,

traerán la dicha merecida,

amasando horizontes de grandeza,

suturando recónditas heridas.

Como trigo amamantado

por lluvias y sol caliente,

ofrendas ocres racimos,

derramando simiente.

¡Sonríe por mí, Argentina! …



El autor de esta poesía sobre Malvinas es el Ing. Hugo Natalio Bruno, quien falleció a comienzos del año pasado. Fue Ingeniero, profesor Consulto de la UTN Rafaela, escritor y divulgador de "temas de interés" así como también un colaborador de diario LA OPINIÓN. La poesía fue enviada por Beatriz, su esposa, el año pasado como un aporte más que había quedado en su computadora para compartir con nuestros lectores.