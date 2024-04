River arranca su camino hacia su quinta Libertadores en Venezuela

BUENOS AIRES, 2 (NA). - River Plate. con un presente irregular en el ámbito local, iniciará hoy en Venezuela su recorrido por la edición 2024 de la Copa Libertadores de América cuando enfrente al Deportivo Táchira.

El partido entre River, cuarto en su zona de la Copa de la Liga, y el Táchira, que marcha quinto en el certamen local, se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de Táchira, desde las 21.30 y contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus mientras que Rodolpho Toski estará en el VAR.

El cotejo será transmitido por la señal deportiva Fox Sports y, también, por Telefe.

El "Millonario" de Martín Demichelis viene de perder 1-0 con Huracán, el pasado viernes en Parque Patricios, por la duodécima fecha del Grupo A de la Copa de la Liga. El equipo del ex jugador de la Selección argentina tuvo una noche para el olvido y cayó ante uno de los peores del corriente torneo argentino.

Para este encuentro ante el "Aurinegro", el director técnico planea hacer cuatro cambios con respecto a la caída ante el "Globo": Paulo Díaz volverá al once en lugar de Daniel Zabala, el uruguayo Nicolás Fonseca reemplazaría a Rodrigo Villagra, Pablo Solari ingresaría por Esequiel Barco y Claudio Echeverri volvería al once en lugar de Ignacio Fernández o Rodrigo Aliendro.

Con estas modificaciones y el ingreso de Pablo Solari por Esequiel Barco, el ex Bayern Múnich realizará un cambio de esquema y pasará del 4-5-1 al 4-4-2.

Por su parte, Deportivo Táchira viene de ganarle 2-0 a Metropolitanos por la décima fecha de la Primera División de Venezuela. Este triunfo lo catapultó al quinto puesto de la tabla a cinco puntos del líder, Angostura.

Para este partido ante River Plate, el entrenador Eduardo Saragó idea repetir el mismo equipo que venció a los "Violetas" en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo.



Las probables formaciones:



Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Jefre Vargas, Haibrany Ruiz Díaz, Pablo Camacho, Oliver Benítez; Julián Figueroa, Carlos Robles, Maurice Cova; Yerson Chacón; Jesús Hernández y Bryan Castillo. DT: Eduardo Saragó.



River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro o Nacho Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Táchira. Árbitro: Raphael Claus (Brasil). VAR: Rodolpho Toski (Brasil). Horario: 21.30 TV: FOX Sports / Telefe.