Belgrano, Argentinos y Defensa debutan en Copa Sudamericana

Este martes se pone en marcha la acción para los elencos argentinos en la Copa Sudamericana, debutando Boca mañana en su visita a Nacional de Potosí, Bolivia, a 4100 metros de altitud. Hoy, Belgrano de Córdoba recibirá desde las 19.00hs (ESPN) a Internacional de Brasil, en el Mario Alberto Kempes, en el marco de la primera fecha del grupo C de la Copa Sudamericana 2024 -comparten con Delfín de Ecuador y Real Tomayapo de Bolivia-. El Pirata buscará aprovechar la localía para comenzar con el pie derecho en el certamen continental.

Belgrano está en la posición 11 del Grupo B de la Copa de la Liga, con solo 11 puntos en 12 partidos disputados y con su futuro en problemas, ya sin chances de pasar a cuartos. Viene de derrotar 4-1 a Tigre en la jornada pasada.

El Inter de Eduardo Coudet es uno de los grandes favoritos a consagrarse campeón de la Sudamericana, tanto por presupuesto por la enorme jerarquía de su plantel. Sin embargo, hasta el momento, no han tenido un gran 2024: eran unos de los favoritos a llevarse el Campeonato Gaúcho y el pasado lunes 25 de marzo quedaron eliminados de la competencia estadual al caer por penales (igualdad 1-1 en el global) ante Juventude.



ARGENTINOS, EN PARAGUAY



Argentinos Juniors visitará este martes a Nacional de Paraguay desde las 19.00hs (D Sports), en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en el marco de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024.

El equipo que dirige Pablo Guede hará su debut en la actual edición de la competencia con la ilusión de una victoria que lo comience a posicionar de la mejor manera en el grupo F -comparten con Corinthians y Racing de Montevideo-.



DEFENSA Y JUSTICIA JUEGA EN PERÚ



Defensa y Justicia visitará a César Vallejo este martes desde las 23.00 (ESPN 2), en el marco de la primera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana 2024 -lo comparten con Medellín de Colombia y Always Ready de Bolivia-. El Halcón debutará de visitante en el Estadio Mansiche de Trujillo, donde buscará comenzar con un triunfo.