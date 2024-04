Crippa: "a 42 años para los Veteranos la guerra continúa"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Por su cercanía, por su apertura y la fácil comunicación cada 2 de abril recurrimos a Owen Crippa, piloto naval radicado en nuestra ciudad y que fue, por su valor y arrojo, condecorado con la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate, y cuya presencia en esta ciudad enorgullece a la comunidad.

Cabe recordar que el VGM Owen Crippa participó de una de las misiones más arriesgadas en Malvinas. Fue el primer argentino que atacó en forma solitaria con su avión a la flota inglesa en la guerra de Malvinas en mayo de 1982. La información aportada por el Teniente Crippa fue de gran importancia para las acciones futuras emprendidas contra las fuerzas británicas. Ese mismo día, horas después del vuelo sobre San Carlos, aviones de la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque y de la Fuerza Aérea incursionaron exitosamente sobre los buques enemigos. Un día después de su incursión, Gran Bretaña reconoció que el 21 de mayo un avión Aeromacchi, solitario provocó averías a una fragata clase 21. Owen Crippa se retiró con el grado de Tte. de Navío, aviador naval.

En este nuevo aniversario queremos compartir algunas de sus reflexiones acerca de la gesta por las tierras irredentas.



Sus reflexiones

Owen Crippa, hoy exitoso empresario, señaló "pasados 42 años de la gesta de Malvinas, para los Veteranos de Guerra la lucha continúa. El enemigo continúa usurpando nuestras islas y los mares adyacentes y mientras así sea nuestro reclamo por medios pacíficos continuará.

"Lamentablemente nunca nuestros gobernantes han definido políticas de estado, por ello los vaivenes que ocurren en nuestras cuestiones internas, afectan del mismo modo las internacionales.

"Yo comencé a trabajar con los grupos de Veteranos de Guerra, en el año 1986, recién llegado a Sunchales, es decir hace 38 años. Tenía entonces la condecoración de la Armada Argentina, por ¨Operaciones de Combate¨, la condecoración ¨Cruz La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate¨ (la máxima condecoración que entrega la República Argentina) y la condecoración ¨Cruz del Sur, Gobierno y Pueblo de la Provincia de Santa Fe¨, aunque resulte paradójico, por leyes dictadas en esos años por el Congreso Nacional, no era considerado Veterano de Guerra, otra discriminación más que sufrimos por muchos años.

"Pese a eso no dejé de luchar por nuestra soberanía.

"No fue en vano esa lucha de 38 años, muchas de las injusticias logramos que se corrijan, y lo que es más importante, conseguimos que lo que nosotros llamamos Cuestión Malvinas, tenga cada vez más espacio en los medios y en el conocimiento general.

Con satisfacción aseveró "cada vez son más los jóvenes que comienzan a entenderlo, y que se suman.

"Tengo personalmente esperanza y sobre todo confianza en la juventud argentina".



Repatriación del avión

Sobre este tema no ha querido explayarse pero si confirmó que "continúo con el proyecto de repatriar el avión 4 A 115, con el que ataqué en solitario a toda la flota inglesa durante su desembarco anfibio, el 21 de mayo de 1982.

Un hecho que está muy bien encaminado pero que requiere de aporte económico, es por ello que nos hizo saber que es "un gran esfuerzo, al que espero se sumen muchos Argentinos Patriotas. "Con esta finalidad abrimos una cuenta en el Aeroclub Sunchales, exclusiva para recaudar fondos, su Alias es QUESO.CICLO.SUELA".