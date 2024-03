Alerta por tormentas para la ciudad y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo por la tarde un alerta por tormentas que abarca al centro y parte del sur de la provincia de Santa Fe. Los fenómenos se esperan principalmente para la jornada de este lunes.

El aviso es de nivel amarillo y comprende a los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, Garay, San Martín, San Jerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y Constitución.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, informó el organismo.

En ese sentido, el SMN precisó que “se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Ante estas advertencias, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además, estar atento ante la posible caída de granizo, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tal como lo había anunciado el SMN, este domingo de Pascuas en la ciudad se dieron algunas precipitaciones y chaparrones aislados, fundamentalmente en horas de la mañana, donde la temperatura bajó radicalmente en relación a la jornada calurosa del sábado, donde se pasó de los 33ºC a los 23ºC. En cuanto al pronóstico extendido, para hoy continuarían las tormentas en Rafaela y alrededores, sobre todo en horas de la mañana, mientras que el martes el cielo se presentaría nublado y las lluvias retornarían durante el miércoles y jueves, mejorando las condiciones a partir del viernes, con temperaturas que oscilarían entre los 14ºC y los 25ºC.

NIVEL AMARILLO

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.