Servicios municipales para este lunes y martes feriado

SERVICIOS DIFERENCIADOS. Este lunes por la noche no se realizará la recolección diaria de residuos.

FOTO PRENSA MUNICIPAL SERVICIOS DIFERENCIADOS. Este lunes por la noche no se realizará la recolección diaria de residuos.

El Gobierno municipal informa cómo funcionarán los servicios, teniendo en cuenta el feriado de Semana Santa y del 2 de Abril, que se extenderá desde el jueves 28 de marzo al martes 2 de abril.

En tal sentido, la recolección de residuos será la siguiente: domingo 31 residuos biodegradables y no recuperables. En tanto que este lunes 1 no habrá servicio y el martes 2 de abril se dispondrán los residuos biodegradables y no recuperables.

Con respecto a la recolección de residuos de patio, por tratarse del quinto domingo del mes, no habrá servicio en ningún sector de la ciudad.

El servicio de transporte de pasajeros circulará de la siguiente manera: lunes 1 y martes 2 de abril no habrá servicio.

La línea gratuita 147 "Rafaela Responde" hasta el martes 2 de abril, realizará la recepción de reclamos únicamente por contestador automático. Los mensajes se responderá el miércoles.

Con respecto al Complejo Ambiental, este lunes 1 de abril estará abierto hasta las 12:30. El martes 2 de abril, el predio estará cerrado.

La Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) solo se controlará el día sábado.

El Cementerio municipal, hasta el martes 2 de abril, tendrá la administración cerrada. Habrá guardia mínima por sepelios.

El Eco Punto 1 y 2 funcionará de la siguiente forma: el lunes 1 y el martes 2 de abril, estarán cerrados.