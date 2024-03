Inaugura la muestra "El Giocondo" de Benito Laren

La muestra "El Giocondo" del artista plástico Benito Laren se inaugurará la semana próxima en la Ciudad de Buenos Aires.

Famoso por sus obras en brillantina y creador de su propio mundo: Larenland, el artista presentará parte de su universo durante todo el mes de abril en Galerías Witcomb.

La inauguración será el próximo miércoles 3 de abril con entrada libre y gratuita y las obras se podrán ver hasta fin de mes.

El artista presentará sus trabajos más recientes, y la exhibición está compuesta por una obra central, El Giocondo, y variaciones de la misma a través de dos lenticulares, 20 digitales y 20 litografías, todas en un mismo tamaño, que se expondrán en la histórica galería.

Benito Laren ha participado de ferias y muestras en Estados Unidos, Casa Faena y Sope Art durante "Miami Art Week" y "Scope Art NY", en el marco de Armony Show.

En Argentina, una obra suya es la tapa de la guía del Museo Nacional de Bellas Artes, y su última gran exhibición se realizó en Colección Fortabat, cuando a través de "Fabularen" irrumpieron en ese museo decenas de obras en una retrospectiva que puso en relieve su trayectoria.

Benito Eungenio Laren se ha convertido en uno de los personajes más llamativos del arte argentino, no sólo por su manera de vestir y su vocación por los juegos de palabras delirantes (los mares que

rodean su mundo, Larenland, son Mar Avilloso y Mar Mota, por ejemplo), sino porque su extensa obra es demandada por coleccionistas y celebrada por críticos.

Pintor y escritor autodidacta, Laren egresó como técnico químico en 1983, actividad que suma a su obra por medio de la experimentación y combinación de elementos, junto a sus conocimientos de dibujo técnico.

En 1987, creó una técnica de pintura sobre vidrio a la que llama "Pop Oh Art", por tratarse de una mezcla entre el Arte Pop y la exclamación que produce la gente (¡Oh!) cuando observa sus obras.

Utiliza toda clase de materiales y objetos como papel holográfico, brillantina (glitter), vidrio líquido, y esmalte que, de acuerdo al punto de observación y a la luz, cambian y adquieren características cinéticas.

Su obra se encuentra en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes (ARG), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (CABA), el Museo Castagnino + macro (Rosario), The Blanton Museum of Art (Austin, Texas) y The Corning Museum Of Glass (New York), entre otros. NA