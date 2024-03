Mirtha Legrand y su pregunta incómoda a Pullaro

Durante un tenso momento en "La Noche de Mirtha", la icónica conductora Mirtha Legrand no dudó en lanzar una pregunta directa al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: "'¿Usted está armado ahora?". La pregunta surgió en medio de un debate sobre la violencia narco en Rosario, donde Legrand también admitió haber sentido temor de invitar a Pullaro al programa por miedo a represalias.

Pullaro, ante la pregunta de Legrand, respondió que no llevaba armas en ese momento, aunque aclaró que tenía portación legal por su anterior cargo como ministro de Seguridad. En un intento de calmar la tensión, el gobernador destacó la necesidad de abordar los desafíos de seguridad en Rosario y la belleza de la ciudad.

Sin embargo, Legrand no se detuvo y confesó su temor previo a invitar a Pullaro por posibles amenazas. Aunque el gobernador intentó aligerar el ambiente, restando importancia al tema del miedo, la conductora volvió a incomodar con una pregunta sobre si había venido con custodia.

Pullaro negó la presencia de custodia y Legrand concluyó: "Entonces nos tiene confianza". La tensión del momento reflejó la gravedad del tema de seguridad en la provincia y la preocupación que genera en la sociedad.

OTROS DICHOS DEL PULLARO

“Creemos que tenemos todo para ganarle. Le vamos a ganar, estoy completamente convencido. Hay decisiones que no van a volver atrás y no me siento solo. Siento que me respalda la legislatura de la provincia, la justicia, el gobierno nacional, me respaldan otros gobernadores”, amplió el santafesino druante la noche.

“Hoy en Santa Fe a un preso lo podes aislar, hace 100 días atrás no se podía porque te caía un habeas corpus y tenías que devolverlo a una celda común desde donde podía manejar sus negocios, extorsionar, recibir la cantidad de visitas íntimas que quiera. Eso se empieza a terminar porque hay mayor nivel de control”, agregó el gobernador.

Además, el gobernador no esquivó otra de las problemáticas que mantiene en vilo a Santa Fe en las últimas semanas. Respecto a la gran cantidad de casos de dengue, dijo: "Estamos esperando los resultados de Brasil para poder tomar decisiones con datos certeros".

“Brasil, que tuvo un brote mucho más fuerte de esta epidemia, hizo una vacunación más masiva y la primera evaluación que se va a hacer va a ser el resultado de esa vacunación, para poder tomar decisiones”, adelantó Pullaro.

Por su parte, la diva de la televisión Argentina no solo reveló que teme contagiarse sino que, además, volvió a pedir por vacunas para la población y habló de la reacción del Estado Nacional frente al crecimiento de casos: “Siento que no nos están cuidando”, se lamentó.