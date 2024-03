El fixture de la Primera Femenina en la Rafaelina

La Asociación Rafaelina de Básquet confirmó el calendario del básquet de Primera División de la Rama Femenina, con novedades tal como como se estipularon en la rama masculina.

Las novedades para este 2024 será la incorporación de Racing LTC de San Cristóbal y San Lorenzo de Tostado, subiendo a seis la cantidad de participantes. Los otros son Sportivo Ben Hur, Independiente de Ataliva, Unión y Libertad de Sunchales. De esta manera, el equipo sancristobalense y el tostadense vuelven a jugar en el ámbito de la ARB, como sucedió hasta hace una década, antes de la conformación de la Asociación Noroeste.

El Apertura iniciará el fin de semana del 7 de abril y los días de juego serán jueves, viernes y domingo, a confirmar por el equipo local.

La forma de disputa será todos contra todos ida y vuelta con la finalizacion de un Súper 4, a jugarse el viernes 5 y domingo 7 de junio, en cancha del mejor equipo ranqueado.

EL FIXTURE

Fecha 1: Libertad vs Ben Hur; CDI Ataliva vs Racing SC; San Lorenzo vs Unión.

Fecha 2: Libertad vs Racing SC; CDI Ataliva vs San Lorenzo; Ben Hur vs Unión.

Fecha 3: Unión vs Libertad; Racing SC vs San Lorenzo; Ben Hur vs CDI Ataliva.

Fecha 4: Unión vs CDI Ataliva; Racing SC vs Ben Hur; San Lorenzo vs Libertad.

Fecha 5: Unión vs Racing SC; CDI Ataliva vs Libertad; Ben Hur vs San Lorenzo.

En la segunda rueda se invierten las localías. Luego del receso invernal, se definirá la forma de disputa del Torneo Clausura, donde podrían incorporarse nuevos equipos.

PRESENTACION DE TORNEOS

El miércoles 3 de abril, a partir de las 20.30 horas y en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado -sito en Sarmiento 544-, la Asociación Rafaelina de Básquet hará la presentación oficial de los diferentes torneos de las ramas masculina y femenina de la temporada 2024.

El acto contará con la representación de jugadores y jugadoras de los once equipos asociados a la ARB.