Lucas Albertengo y el momento de la Crema: “Es una situación que duele y preocupa, soy del club”

El comienzo de la temporada 2024 para Atlético de Rafaela en la Primera Nacional, por lejos, no es el esperado por nadie en barrio Alberdi. Un plantel totalmente nuevo y un rumbo indefinido ante la irregularidad en los resultados, con rendimientos individuales y colectivos muy por debajo de la media llevaron a la salida del entrenador: Ezequiel Medrán fue despedido tras la caída 1-0 ante Almagro, por la fecha 9 de la zona B.



“Estamos muy dolidos, no encontramos las soluciones para resolver el partido y nos viene costando el torneo”, aseguró Lucas Albertengo tras el juego ante el Tricolor, y luego añadió: “El dolor que tenemos todos de no poder encontrar esas soluciones, soy del club, me duele el momento. Estoy convencido, porque así lo viví en el vestuario, que a mis compañeros le duele de la misma manera. Es un momento difícil para hablar, tenemos que ponerle el pecho, estuvimos en las buenas y ahora también hay que salir a dar la cara”.



Al certamen aún le quedan unas cuantas fechas por delante y la dirigencia decidió dar el golpe de timón ante el bajo nivel de juego y el pobre rendimiento que vino mostrando el equipo en sus últimas presentaciones.



“Es una situación que duele y preocupa, creo que también todo está un poco relacionado con la confianza cuando los resultados no se dan la confianza no aparece, es cuestión de obtener un buen resultado, en partidos merecimos algo más y no se dio. Es doloroso, nos preocupa el momento pero no tengo dudas que hay material para salir adelante”, señaló el delantero.



En relación a lo que debería hacer el plantel para revertir esta situación, Albertengo declaró: “Trabajando, redoblando los esfuerzos, hay que dar vuelta de página, si bien nos duele, es un momento difícil con lo que pasó con el cuerpo técnico, sentimos ese dolor, sentimos que somos los principales responsables porque somos nosotros los que entramos a la cancha y los defendemos dentro de la cancha y no lo estamos pudiendo lograr. Sentimos esa culpa, somos los principales responsables, esto es fútbol y los resultados mandan”.