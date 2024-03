Unión tropezó en su primer partido de local

No fue la presentación esperada en el reducto de la Avenida Belgrano, al menos desde el resultado, para Unión de Sunchales en la temporada 2024 del Federal A. Luego de la dura derrota sufrida en Formosa en la primera fecha, esperaba tener una recuperación ante su público ante Sarmiento de La Banda, pero el equipo que dirige Mariano Ferrero perdió este sábado por 2 a 1 y en dos encuentros no registra puntos en la Zona 4.

El Bicho Verde jugó un buen primer tiempo pero no estuvo fino en los últimos metros de la cancha. En el segundo período, una desatención defensiva le permitió a la visita ponerse adelante en el resultado por intermedio de Bernal cuando todavía no se jugaban 2 minutos.

A partir de ahí, el local no pudo reaccionar, Sarmiento manejó el partido y llegó al 2-0 a través de Nahuel Speck, ex Atlético, Libertad y 9 de Julio. El descuento de Ismael Blanco en tiempo de descuento sirvió solo para la estadística.

El próximo rival será Central Norte de Salta, en condición de visitante.

El árbitro fue José Díaz, de Villa Mercedes, y así formaron los equipos:

UNION: Marcos Abrahin; Dylan López (74' Francisco Piccone), Norberto Kulich, Jonathan Vallejos y Matheus Rodrigué; Gonzalo Romero, Nicolás Fratto, Facundo González (79' Juan Aguilar) y Joaquín Castellano; Ismael Blanco y Mateo Suárez. DT. Mariano Ferrero.

SARMIENTO (LB): Luis Rodríguez; Gabriel Fernández, Rodrigo Herrera, Guillermo Guzmán y Sergio Salto; Francisco García, Pablo López, Nicolás Juárez y Pablo Palaveccino; Matías Pato Ríos y Rodrigo Bernal García. DT. Pablo Martel.

Segundo tiempo: : 2' gol de Rodrigo Bernal García (S), 43' gol de Nahuel Speck (S), 48' gol de Ismael Blanco (U).