Había sustraido una camioneta: arrestado

En la tarde de este sábado personal de Comando Radioeléctrico de Frontera tomó conocimiento de la sustracción de una camioneta Peugeot 504, desde calle 9 de julio de la vecina ciudad de San Francisco (Córdoba).

Prevenidos de la situación, al hacer paso por la Autovía 19 a la altura del puente de avenida Sastre, los numerarios santafesinos observaron una camioneta de color claro, en un camino rural; y cuando intentaron identificar a su ocupante, este intentó darse a la fuga.

Por tal motivo realizaron un seguimiento sigiloso, y lograron parar el vehículo, con la posterior aprehensión de su ocupante y secuestro del vehículo.



DOS DETENIDOS EN

SUNCHALES POR ROBO

Personal de la Comisaría Nº 3 de Sunchales, este viernes, tomaron conocimiento de un hecho de robo en calle Steigleder.

Juntamente con personal del Grupo de Operaciones Táctico (GOT), los efectivos realizaron un operativo de saturación por las inmediaciones, observando a un automóvil color gris y dentro del mismo a dos sujetos, logrando detener la marcha del vehículo en calle Steigleder y Balvin. Uno de los individuos se dio a la fuga no logrando su objetivo porque a pocos metros los uniformados lograron darle alcance, y procedieron al traslado del automóvil y de los sujetos a Comisaría Nº 3, donde dieron conocimiento al Fiscal en turno, el cual dispuso que se realice una requisa en el automóvil a los fines de buscar elementos sustraídos.

La medida arrojó resultados positivos por lo que procedieron al formal secuestro de un televisor marca Noblex de 42 pulgadas con soporte.

Por orden del fiscal procedieron al secuestro del automóvil y los individuos pasaron a revestir carácter de detenidos.

Posteriormente personal del GOT regresó al lugar del hecho, para realizar otra búsqueda de elementos sustraídos, arrojando resultados positivos ya que procedieron al hallazgo y secuestro de los mismos, tratándose de una PlayStation 2, con sus respectivos cables, una tarjeta Memory Card, un joystick y audio, y dos taladros con mecha colocada.