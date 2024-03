Estrategia parlamentaria de Milei es "un desastre"

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que el Gobierno del presidente Javier Milei es "un desastre en términos parlamentarios" y lo acusó de "querer someter y subordinar" a la oposición. "El oficialismo funciona muy raro desde el punto de vista parlamentario: hasta ahora han constituido 15 de 45 comisiones; no tienen ningún diálogo político sistemático con los bloques y son todas relaciones bilaterales; no hay una mesa de trabajo donde se coordine la estrategia parlamentaria; no hay una estrategia ordenada", sostuvo el santafesino.

En declaraciones radiales, el dirigente opositor afirmó que "la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza es un fracaso". Y agregó: "El bloque de La Libertad Avanza es una de las principales víctimas de la falta de profesionalismo de la estrategia parlamentaria de la Casa Rosada, porque cuando avanzan en un sentido, cambian la bocha y van para el lado contrario".

Además, se quejó de que el Gobierno no le mandó a Unión por la Patria el borrador de la Ley Bases: "No nos mandaron nada, absolutamente nada". "Son un desastre en términos parlamentarios. Milei no negocia, quiere someter y subordinar", lanzó Martínez.

De cara al ingreso formal de la nueva versión de la Ley Ómnibus, el referente peronista señaló que de esa iniciativa al Gobierno "no le interesa todo por igual, sólo quieren aprobar los primeros diez artículos que son lo que les permiten consolidar las cosas horribles que están haciendo en la Argentina". Ante ello, pidió que se separen los temas "y busquen consensos tema por tema".



LA RESPUESTA DE ZAGO

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, rechazó los dichos de su par de Unión por la Patria, Germán Martínez, y afirmó que el oficialismo "va a hacer lo imposible para acordar distintos temas" en el Congreso, incluido el nuevo proyecto de Ley Bases.

"No somos un desastre. Avanzamos en la Ley Bases, había acuerdos y se cayeron", sostuvo el dirigente libertario.

En declaraciones radiales, Zago afirmó que desde la bancada oficialista van a "seguir trabajando, insistiendo en que la Argentina necesita un acuerdo para adelante".

"Seguiremos discutiendo, ampliando la discusión para llegar a un acuerdo. Vamos a hacer lo imposible para acordar distintos temas, incluso con la Ley de Bases, que la semana que viene la tendremos ingresando oficialmente", concluyó.

De esta manera, el jefe del bloque libertario en la Cámara baja cruzó a Martínez, quien había afirmado que "la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza es un fracaso". (NA)