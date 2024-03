Santoro elogió la autonomía política de Villarruel respecto al Presidente

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro consideró que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, "le marcó la cancha en muchas cosas" al presidente Javier Milei. "Le marcó la cancha en muchas cosas. Demostró mucha autonomía política, lo que hace mucho ruido en la Argentina de hoy. Pero lo hizo con inteligencia. Tiene habilidades políticas", sostuvo el dirigente del radicalismo K.

En diálogo con No la ven, el programa que conduce Diego Schurman en Splendid-AM 990, el legislador opositor afirmó que la titular del Senado "ha tenido una actitud de mucha dignidad al marcar sus diferencias" sin importar que pudiera ser víctima de ataques de trolls libertarios o enemistarse con el mandatario o su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por esa decisión.

Al criticar a la gestión de La Libertad Avanza, Santoro indicó que "hay muchas cosas que están haciendo producto de la inexperiencia: falta gestión administrativa y política. Están calculando muchas cosas mal". Respecto a la posibilidad de un estallido social, analizó: "El Gobierno cree que la gente da por descontado de que esto iba a suceder y no va a tener impacto político. Pero algunas personas pensaban que el ajuste le tocaba a otro".

"Ahora hay que ver cómo reacciona la gente. Si el Gobierno no es suicida, en algún momento va a ver cómo corrige esta política de shock", añadió. En ese sentido, el diputado nacional afirmó que por la crisis, el ajuste y los despidos "está todo el mundo muy angustiado" y criticó el modo en que se dan a conocer las desafectaciones de personal: "Habla a la vista de que están más interesados en generar la noticia de que echaron a tanta gente, como una suerte de revancha, que en querer mejorar los servicios del Estado o equilibrar el déficit fiscal".

"Efectivamente, había muchas cosas que funcionaban mal y merecían u ajuste, pero el ajuste no es necesariamente despedir gente, gozar con la crueldad del tipo que toma la decisión de arruinarle la vida a una persona", agregó.

Finalmente, Santoro también habló sobre el futuro de la oposición: "Después de un Gobierno tan extremista, fanático e irracional en su proceder, la única forma de resolver los problemas de los argentinos es con un Gobierno de concertación".

"Tiene que haber un entendimiento de los sectores populares con los sectores productivos. Es un error pensar que este problema se resuelve encontrando un nombre, una persona. Se necesita un proyecto de país, una construcción política", concluyó. (NA)