Francos descartó recortes de fondos previsionales en algunas provincias

El ministro del Interior, Guillermo Francos, desmintió ayer que vaya a haber recortes en las transferencias que la ANSeS realiza hacía a las cajas de jubilaciones de trece provincias, e intentó bajar la tensión en un nuevo capítulo de la pelea con los gobernadores.

"Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales. Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes", aseguró Francos en declaraciones radiales.

En este sentido, el funcionario aclaró: "Hay algunas provincias que deben y hay otras provincias a las que se les debe. Pero, para clarificar y que no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos".

Francos sostuvo, a su vez, que está previsto que el dinero llegue a través de "otras partidas" que el Gobierno tiene pensado enviar a las provincias. "Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil".

"Nación le debe a varias cajas provinciales, algunas han judicializado el tema y hay algunos amparos previstos, pero lo que no está definido es el monto a transferir. Pero quedémonos tranquilos con esto", clarificó.

El ministro del Interior manifestó además que esta situación "no tiene nada que ver con las leyes de bases, con la que muchos gobernadores y legisladores están absolutamente de acuerdo" y tampoco se vinculan a "las reformas fiscales que en general también hay acuerdos con los temas que allí se trata".

"Lo que es legal, lo que está por ley no se va a dejar de reconocer. Solamente que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga, a veces hay exageraciones de lo que se plantea como demanda de transferencia. Y es una obligación del funcionario público que tiene que ordenar la transferencia saber qué está habilitando", explicó Francos.

Las expresiones del funcionario nacional se produjeron luego de que el Gobierno decidió eliminar a través del DNU 280/24 las transferencias que la ANSeS realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de trece provincias.

Dicha iniciativa generó el rechazó de los gobernadores afectados, que en algunos casos evalúan judicializar la medida adoptada por el Gobierno nacional.

Las jurisdicciones afectadas son provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes.

Tal como publicó ayer este Diario, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, cuestionó la decisión de Milei de eliminar los anticipos de pagos a las cajas de jubilaciones de 13 provincias y no descartó la posibilidad de efectuar una presentación judicial en representación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones santafesina.



EL COMUNICADO DEL GOBIERNO

TRAS LOS DICHOS DE FRANCOS

Luego de que el ministro del Interior aclaró que los fondos previsionales de las provincias no van a sufrir ningún recorte, la Oficina del Presidente publicó un comunicado respaldando los dichos del funcionario. "Atento a la información que circuló en el día de hoy por algunos medios, que el crédito presupuestario contemplado en la Ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ha sido eliminado. Esa información es falsa", manifestaron desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en redes sociales.

A su vez, argumentaron: "Una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación".

Por otra parte, la oficina presidencial apuntó contra los medios de comunicación al considerar que difunden información que no está debidamente chequeada. "Es fundamental que los medios de comunicación se informen debidamente o chequeen la información antes de publicar ´primicia´ falsas que pueden alertar y/o angustiar a la población", señalaron en el parte de prensa.

El documento reitera, a su vez, la voluntad del Gobierno de reformar integralmente el sistema previsional, y otorgarle "sustentabilidad y previsibilidad" de forma urgente. "El Presidente de la Nación espera que éste tema pueda ser tratado de cara al Pacto de Mayo a celebrarse el 25 de Mayo en la Provincia de Córdoba", indica el parte oficial. (NA)