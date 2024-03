El gobierno volvería a convocar a los gremios la próxima semana

Luego de los paros que los maestros realizaron esta semana, funcionarios del gobierno de Santa Fe se refirieron a la nueva fecha de convocatoria a la paritaria docente para discutir la recomposición de salarios. Mientras los gremios de la administración pública, ATE y UPCN, ya aceptaron la actualización salarial que propuso el gobierno de Maximiliano Pullaro, los docentes y los médicos todavía continúan negociando luego del rechazo inicial.

Fabián Bastía, ministro de Gobierno de Santa Fe, se refirió al momento económico y financiero de la provincia, los recortes y las dificultades que implican para el cierre de los acuerdos con los distintos sectores de la administración pública. "Proponemos lo que podemos pagar, atendiendo a que exista una situación sustentable en el tiempo", indicó en charla con AIRE. Además aseguró que en ese contexto la Provincia tiene que "atender no solo la política salarial, sino otras necesidades de los santafesinos que son muchísimas". Respecto a la convocatoria a paritaria docente, Fabián Bastía aseguró que durante las próximas horas se sabrá cuándo será la reunión, pasados ​​los paros de 48 horas que realizaron los maestros de AMSAFE y Sadop. "No hable todavía con el ministro de Educación, pero la lógica de convocatoria para este gobierno obedece a que el diálogo es una herramienta y lo hacemos de forma permanente, más allá de una cuestión formal". En este sentido, la reanudación de las negociaciones paritarias entre la provincia y los sindicatos docentes sería recién después del feriado puente, o sea, desde el miércoles 3 de abril en adelante, se confirmarán desde Casa Gris. "Estamos sumamente preocupados por un conflicto muy largo, que tiene un acatamiento prácticamente total", indicó Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE. Por su parte, Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop indicó que “el Gobierno nos convocó el 4 de enero, tiempo suficiente para llevar adelante el debate pero este debate no ha existido durante las cinco jornadas de paritaria que mantuvimos”. Además remarcó que tampoco se han realizado reuniones de comisión técnica sobre condiciones de trabajo en lo que se refiere a las y los docentes de escuelas privadas.