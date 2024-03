Sadop calificó de "ilegales" los vouchers para estudiantes de escuelas privadas

En el marco del segundo día de paro docente en Santa Fe, donde esta semana no se dictaron clases durante el martes y miércoles, significando el octavo día de huelga en lo que va del primer mes del ciclo lectivo 2024 en reclamo de mejoras salariales, el secretario general de Sadop, Pedro Bayúgar, se refirió a la medida de Nación de implementar vouchers educativos para cubrir el 50% de la cuota de estudiantes de escuelas privadas y los calificó de “subsidios a los empleadores”, así como “ilegales”. Además, aclaró que el gremio que representa no está favor de la medida, por considerar que “profundiza la desigualdad”.

Al respecto, indicó: “Ahora aparece el tema de los vouchers, un subsidio a los empleadores que están expresamente prohibidos en la ley 6.427 de enseñanza privada de la provincia”. Y amplió: “Para recibir subsidios de la provincia de Santa Fe, el propietario o representante legal de la entidad educativa debe declarar bajo juramento que no recibe ningún otro subsidio de parte de ningún otro organismo, ni del Estado Nacional ni del Estado Municipal”.

El secretario general señaló que el gremio se encuentra en contra de la medida: “Los repudiamos porque profundiza la desigualdad”. Y continuó: “Es un símbolo inequívoco de la desigualdad que existe dentro del sector y para dentro del sistema educativo con relación a las escuelas oficiales, con relación al sistema educativo de gestión estatal”. Además, dio a conocer que tienen “serias sospechas” de que Nación dejó de pagar el incentivo docente para entregar esta subvención.



BICICLETA FINANCIERA

Respecto a la acusación de que se trata de un subsidio a empleadores, profundizó: “Esto de que los vouchers son para los padres de alumnos de escuela privada es parte de la bicicleta financiera. Va a los padres para que los padres solamente puedan pagar con ese dinero parte de la cuota de las escuelas privadas. En definitiva, es una bicicleta para que llegue a los empleadores”. Por último, se lamentó: “Es un nuevo subsidio a nuestros empleadores, que están exentos del impuesto a las ganancias por dedicarse a la educación, mientras que a nosotros se nos amenaza con cobrarnos nuevamente el impuesto a las ganancias”.



TAMBIÉN AMSAFE

Cabe recordar que hace algunos días, la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) había rechazado los vouchers educativos, el programa de asistencia económica del gobierno nacional para quienes envían a sus hijos a escuelas privadas, por considerar que "significan una transferencia de recursos públicos a instituciones de educación privada": "Como nunca antes en la historia, el gobierno nacional avanza en la privatización de la educación pública", enfatizó.

Los vouchers están dirigidos a las familias que envíen a sus hijos a escuelas privadas que reciben una subvención del 75% o más y con una cuota de no más de $54.396, y consisten en el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, con un tope de $27.198 por hijo. Según la Secretaría de Educación, podrían alcanzar a casi 2 millones de chicos. Para AMSAFE, la medida implica una transferencia de recursos al sector privado en un contexto de desfinanciamiento de la escuela pública, con recortes presupuestarios y suspensión del envío de los fondos salariales y de los programas educativos. Además, desde el gremio resaltaron que "los vouchers han fracasado en todos los países en los que se aplicaron porque la lógica de mercado nada tiene que ver con una educación de calidad ya que precariza el salario docente, flexibiliza las evaluaciones, amplía la población escolar y atenúa la calidad de los proyectos educativos. Ante esta realidad, AMSAFE denuncia la responsabilidad del incumplimiento por parte del gobierno nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la educación pública en todo el país. Finalmente, AMSAFE reiteró el pedido para que se envíen "fondos para comedores escolares, copa de leche y becas Progresar".