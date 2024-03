Las ventas de autos y motos cayeron casi el 60% durante el mes de marzo en Rafaela

El efecto Milei continúa golpeando a toda la economía. Y uno de los rubros más afectados en los últimos tiempos es la venta de los 0KM, una situación que se viene derrumbando y desplomando mes a mes en Rafaela, en concordancia también con lo que sucede a nivel nacional. La recesión es brutal, ya que el mercado interno se sigue cayendo en el país en la era del nuevo presidente de los argentinos y mayormente se atribuye a la disparada de la inflación en medio del ajuste al bolsillo y la pérdida de poder adquisitivo. Este retroceso comenzó a evidenciarse en la segunda mitad del año, pero se profundizó de manera dramática a partir de diciembre, tras la devaluación del peso del 54%, que decidió el nuevo gobierno nacional a sólo 48 horas de asumir. En marzo, hubo 25.294 patentamientos en Argentina, un 36,6% menos que en el mismo mes del año pasado, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Mientras que en Rafaela, el patentamiento de automotores en marzo de 2024 fue un 56,95% inferior que en igual mes del 2023, según los datos suministrados por el sistema web del municipio local.



"UNA SITUACION MUY PREOCUPANTE"

Con respecto a cómo se vienen dando las ventas de los 0KM en las concesionarias de nuestra ciudad, un representante de ventas locales de vehículos nuevos le comentó a este Diario que "la situación nuestra no escapa a la realidad de la generalidad de las marcas. Todos hemos sufrido caídas importantes en las ventas, donde se ha vendido muy por debajo de las expectativas en estos primeros meses del año. Si bien se sabía que iba a existir una recesión por reordenamiento de los impuestos a los autos, también es una realidad la caída del bolsillos de la gente a raíz de que no hubo actualizaciones de los sueldos como deberían ser, o están atrasadas, ya que todavía siguen estando por debajo de la inflación. Igualmente, la buena noticia que habíamos tenido en el rubro fue la apertura de las importaciones y el ingreso de más productos, y sabíamos que íbamos a tener autos pero no íbamos a tener gente para venir a comprar, porque hoy el poder adquisitivo está muy diezmado". En este sentido, el entrevistado acotó también que "tuvimos un buen diciembre, un enero ahí, regular, pero febrero, marzo, y esperamos que abril también, van a ser lo mismo, difíciles, donde se va a salir de manera agresiva con ofertas, con productos nuevos, con muchas líneas crediticias, con más facilidades, pero hoy la gente está sin plata, no llega. De pronto va a haber producto pero no va haber demanda y creo que va a llevar un tiempo el reacomodamiento. Igual me parece que todas las marcas estamos mas o menos iguales". De todos modos, el comerciante se mostró un tanto expectante para lo que se viene. "Por tener un público distinto por la marca que tenemos estamos un poco ansiosos porque en los próximos días va a salir un producto nuevo, pero siempre esperando que el campo pueda tener también una buena cosecha. Pero por ahora, todo está muy flojo y muy preocupante, al igual que la caída de la venta del usado. El rubro está afectado transversalmente".



LOS NUMEROS DE MARZO EN RAFAELA

En nuestra ciudad, la cantidad de 0KM vendidos durante marzo del 2024 fue de 157 unidades, 92 fueron motovehículos y 65 automotores. Además, 287 fueron las transferencias dominiales y 450 la cantidad total de trámites. En este sentido, el patentamiento de automotores fue en marzo un 56,95% inferior que en igual mes del 2023, el patentamiento de motovehículos fue en marzo de 2024 un 58,55% inferior que en igual mes del año anterior, las transferencias de usados registradas en marzo de 2024 fueron un 65,42% inferior que en igual mes del año anterior y la cantidad total de trámites disminuyó un 63,32% respecto al 2023. Estos datos fueron tomados del sistema web de patente automotor. Cabe aclarar que debido al inconveniente sufrido en el sistema web de la Municipalidad de Rafaela, en donde estuvo cortado desde el 11/03 hasta el pasado viernes 22/03, hay datos que se encuentran perdidos y están en proceso de recuperación. Por tal motivo, y también por el feriado largo en el medio, las estadísticas de marzo pueden verse afectadas, no obteniendo la totalidad exacta de trámites ingresados.

Igualmente, teniendo en cuenta los primeros meses del 2024, las ventas de 0Km continúan en caída, situación que se repite por tercera vez consecutivas, ya que de 242 unidades nuevas vendidas en enero se pasó a 180 en febrero pasado, hasta alcanzar las 157 en este último mes de marzo.

Datos de febrero 2024: la cantidad de ventas de 0KM alcanzó la cifra de 180, 118 fueron motovehículos y 62 automotores, 523 fueron las transferencias dominiales y 712 la cantidad total de trámites. El patentamiento de automotores fue en febrero de 2024 un 45,13% inferior que en igual mes del 2023, el patentamiento de motovehículos fue en febrero de 2024 un 20,80% inferior que en igual mes del año anterior, las transferencias de usados registradas en febrero de 2024 fueron un 12,68% inferior que en igual mes del año anterior, y la cantidad total de trámites disminuyó un 18,72% respecto al 2023.

Datos de enero 2024: la cantidad de 0km alcanzó la cifra de 242, 155 fueron motovehículos y 87 automotores, 624 fueron las transferencias dominiales y 880 la cantidad total de trámites. El patentamiento de automotores fue en enero de 2024 un 37,85% inferior que en igual mes del 2023, el patentamiento de motovehículos fue en enero de 2024 un 31,41% inferior que en igual mes del año anterior, las transferencias de usados registradas en enero de 2024 fueron un 18,85% inferior que en igual mes del año anterior y la cantidad total de trámites disminuyó un 23,34% respecto al 2023.



CAIDA ABRUPTA

ACARA informó que el número de vehículos patentados durante marzo de 2024 ascendió a 25.294 unidades, lo que representa una baja del 36,6% interanual, ya que en marzo de 2023 se habían registrado 39.875 unidades. Si la comparación es con febrero de este año, se observa una suba del 1% ya que en el pasado mes se habían registrado 25.052 unidades. De esta forma, en los tres meses acumulados del año se patentaron 84.261 unidades, esto es un 30,2% menos que en el mismo período de 2023, en el que se habían registrado 120.744 vehículos. Con respecto a las firmas que encabezaron las ventas se ubican Toyota, Volkswagen, Fiat, Renault y Ford. Mientras que en cuanto a modelos el top five lo conformaron Fiat CRONOS, Peugeot 208, Ford RANGER, Toyota HILUX y Toyota YARIS.



TAMBIEN LAS MOTOS

Mientras tanto, la cantidad de motos patentadas en todo el país cayó abruptamente en marzo, ya que con 27.449 unidades vendidas registró una baja del 43,3% interanual, informó ACARA. En la comparación con febrero, también se registró un descenso, en este caso, del 11%. De esta forma, en el primer trimestre del año se patentaron 91.715 unidades, un 26,7% menos que en el mismo período de 2023, señaló la entidad empresaria. En cuanto a la participación, Honda siguió liderando el mercado con 6.258 unidades, seguida por Motomel, con 3.911, que recuperó el segundo puesto luego de haber quedado tercera en febrero.