Atlético de Rafaela perdió y se quedó sin entrenador

Ezequiel Medrán dejó de ser el entrenador de Atlético de Rafaela. La Crema volvió a dejar una pálida imagen, perdió 1-0 en su visita a Almagro en Villa Raffo y tras 9 fechas el DT no supo encontrarle la vuelta a un equipo totalmente nuevo y que deambula sin identidad definida en la Primera Nacional 2024.

El único gol del encuentro lo anotó Luis Leal, a los 12 minutos de la segunda etapa.

En la primera parte, en un partido discreto y muy cortado, las situaciones más claras las tuvo el local. Sin ser superior en el juego a la Crema el Tricolor aprovechó las desatenciones del fondo celeste y generó peligro, primero con una doble acción de Vedoya que entre Mayco Bergia y luego el palo evitaron la apertura del marcador. Antes del cierre de los primeros 45 minutos Rodrigo Colombo la sacó sobre la raya tras un remate de Puca.

Lo de Atlético en ofensiva fue nuevamente muy pobre. Apenas unas aproximaciones con la velocidad de Portillo y un cabezazo de Patricio Vidal que se fue apenas arriba del travesaño.

En el complemento, y cuando no pasaba nada, los cambios le hicieron bien al Tricolor y aprovechó al máximo. La ‘Pantera’ Leal, en su primera intervención, recibió de Pérez y metió un remate al palo de Bergia y ante una floja respuesta del arquero albiceleste puso el 1 a 0.

Obligado por el resultado la Crema intentó ir por el empate pero no encontró los medios ni tuvo ideas claras para siquiera pisar el área rival. Sin claridad en ofensiva y con pocas "luces" a la hora de marcar diferencias no pudo vulnerar la defensa rival y no llegó al arco de Chamagne. Corrió el reloj y Almagro se conformó con la mínima diferencia para quedarse con una victoria muy necesaria, la segunda en el torneo.

Atlético sumó su tercera caída y acumula cinco sin poder ganar. Lo más preocupante y urgente es imagen que deja el equipo y es por ello que desde la dirigencia se optó por dar un golpe de timón.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ALMAGRO: 1-Nereo Champagne; 4-Nahuel Basualdo, 2-Matías Molina, 6-Francisco Mattia (c) y 3-Laureano Puñet; 8-Franco Vedoya, 5-David Puca, 10-Sergio López y 7-Laureano Troncoso; 11-Diego Vásquez y 9-Juan Mendoza. Suplentes: 12-Eros De Luca, 13-Juan Aguilar, 17-Gabriel Obredor y 20-Juan Cruz Giacone. DT: Norberto Paparatto.



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Nicolás Kozlovsky, 2-Kevin Jappert, 6-Rodrigo Colombo y 3-Francisco Oliver; 8-Ayrton Portillo, 5-Matías Fissore, 8-Juan Capurro y 10-Juan Galeano (c); 7-Patricio Vidal y 9-Nazareno Fúnez. Suplentes: 12-Agustín Grinóvero, 13-Joaquín Stizza, 14-Ian Ostertag, 16-Jonás Aguirre y 20-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



Gol en el segundo tiempo: 12m Luis Leal (A).



Cambios ST: 8m 17-Franco Quiróz x Galeano (AR) y 18-Lucas Albertengo x Fúnez (AR), 12m 16-Patricio Pérez x Vásquez y 18-Luis Leal x Troncoso (A), 15m 14-Mariano Gancedo x Puñet (A), 21m 15-Emiliano Agüero x Fissore y 19-Francesco Toldo x Kozlovsky (AR), 30m 15-Gonzalo Silva x Puca y 19-Laureano Rodríguez x Vedoya (A)



Amarillas: Mendoza, López (A), Jappert, Colombo, Capurro (AR).



Estadio: Tres de Febrero.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Asistentes: Nicolás Bravo y Matías Basso.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.