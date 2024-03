“La decisión estaba tomada antes del partido”, afirmó Diego Kurganoff

Nada tuvo que ver la derrota por 1 a 0 que le propinó Almagro en la calurosa tarde de sábado en su cancha, pero Ezequiel Medrán dejó de ser el técnico de Atlético de Rafaela.

Los días del ex arquero en el banco de la Crema estaban contados y, luego del juego el presidente del elenco de barrio Alberdi, Diego Kurganoff, expresó la dolorosa decisión que tomó la directiva en despedir al DT.

“La decisión la hemos tomado antes del partido, sea cual fuese el resultado creíamos que era un ciclo cumplido”, confesó el directivo albiceleste, que luego añadió: “Estuvimos analizando y viendo todo, era muy difícil darla vuelta. No nos iba a cambiar un resultado. Sacamos dos puntos de los últimos quince y eso desgraciadamente es un poco el resultado de todo esto. Es un cuerpo técnico que siempre trabajó muy bien, quiero resaltar la hombría de bien que tuvieron, lo que se comportaron con nosotros. Esto es así, es fútbol, hay que dar vuelta de página. Se termina un ciclo y empieza uno nuevo”.

A la hora de argumentar la determinación, Kurganoff señaló: “Atlético está a tiempo de levantar, faltan muchos puntos en juego. Desgraciadamente uno tiene que tomar estas decisiones. Estamos convencidos que hoy es lo mejor”.

Si bien van 9 fechas, el equipo no termina de aparecer y el rendimiento no convence. Y si bien Medrán se mostró, internamente, con intenciones de continuar para sacarlo a flote, no hubo vuelta atrás

“Es una decisión de la dirigencia, más allá que él tiene fuerzas de sacar esto adelante, que es lo que nos manifestó, nosotros creemos que es un momento para ponerle fin a una etapa, para que Ezequiel se vaya por la puerta grande y quede la posibilidad de una vuelta el día de mañana. Es un chico de la casa al cual apreciamos mucho, las cosas no se dieron y hay que ser inteligentes y no demorar más estas cosas porque lo que está en juego es Atlético de Rafaela y está por arriba de cualquier nombre”.

En relación al reemplazante de Medrán, el presidente cremoso contó: “No tenemos un nombre en la cabeza, hemos hablado con Andrés (Boidi) en estos días pero no nos contactamos con nadie. Es una tristeza, ahora tenemos que trabajar en buscar al reemplazante”.





Más sobre las declaraciones de Kurganoff y la salida de Ezequiel Medrán

“Vino en un momento muy importante de la institución, vino a dar una mano cuando Atlético estaba muy complicado y no dudo, le puso el pecho a la situación y entre todos pudimos salir de una situación muy incómoda y de la cual Atlético no estaba acostumbrado. Se hizo un buen torneo el año pasado y ahora nos toca un mal comienzo. Creemos que es el momento justo”.

“Es una noticia que a nadie le gusta escuchar, pero tenemos que dejar en claro que esto no es responsabilidad absoluta del CT, sino también de los dirigentes, de los jugadores. Acá cuando las cosas van bien somos todos responsables y cuando no salen bien lo mismo”.