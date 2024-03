9 de Julio se mide ante Sportivo Belgrano en lo que será su estreno 2024 como local

9 de Julio recibirá este domingo de pascuas a Sportivo Belgrano de San Francisco en lo que significará su estreno 2024 como local, luego del empate 1-1 ante Douglas Haig en Pergamino, por la zona 3 del torneo Federal A de fútbol.

En el estadio Germán Soltermam, a las 17.30hs y con el arbitraje principal del santafesino Enzo Silvestre, el León buscará tener su primera alegría ante su público.

Para esta segunda presentación el entrenador Juliense, Maximiliano Barbero, volvería a apostar por los mismos once iniciales que viene de igualar en la fecha 1. El rendimiento que tuvo el equipo dejó conforme al DT y le buscará dar confianza.

De esta manera, el probable sería con Joaquín Gómez en el arco; en el fondo la línea de cuatro con Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Nahuel Denis; en el medio campo Martín Sterren, Tobías Macíes, Agustín López y Braian Peralta; y arriba Fernando Nuñez y Agustín Alfano.

En el banco de relevos estarán Franco Fragueda, Sebastián Acuña, Emanuel Querini, Gabriel Méndez, Santiago Colombatti, Facundo Maldonado, Lucas Quiróz, Agustín Bianciotti y Franco Deboli.

Su rival, por su parte, llega tras superar por 1-0 a Sportivo Las Parejas con gol de Pablo Cortizo. El mediocampista no estará presente en la jornada de hoy por lesión ingresando el rafaelino Tomás Federico, siendo una de las dos modificaciones que ensayará Sergio Maza. La otra será la salida del delantero Alejandro Toledo ingresando Cristian Taborda.

Luego del cotejo de hoy el León visitará, por la fecha 3, a Defensores de Villa Ramallo, posteriormente recibirá a Sportivo Las Parejas.



ENTRADAS. Las generales tienen un valor de $6.000, para jubilados $4.000 y los menores de 12 años $2.000. El acceso a platea será de $2.000 pesos. Socios con cuota al día (marzo) para generales, menores, jubilados y deportistas ingresarán gratis, pero para acceder a platea abonarán $2.000.



EL RESTO DE LA FECHA. Hoy: 16.00hs Defensores de Pronunciamiento vs Douglas Haig (Gustavo Benítez), 16.30hs El Linqueño vs Independiente Chivilcoy (César Ceballos). Lunes 01/04: 18.00hs Sp. Las Parejas vs Defensores de Villa Ramallo (Francisco Acosta). Libre: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



9 DE JULIO: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Nahuel Denis; Martín Sterren, Tobías Macíes, Agustín López y Braian Peralta; Fernando Nuñez y Agustín Alfano. DT: Ezequiel Medrán



SPORTIVO BELGRANO: Pedro Bravo; Leonardo Ferreyra, Brian Berlo, Brian Flores y Mariano Mauri; Ricardo Tapia, Brian Meza, Tomás Federico y Carlos Arriola; Ezequiel Barrionuevo y Cristian Taborda. DT: Sergio Maza.



Estadio: Germán Soltermam.

Árbitro: Enzo Silvestre.

Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya.

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

Hora: 17.30