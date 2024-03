Atlético de Rafaela cayó en su visita a Almagro

Atlético de Rafaela no pudo con Almagro y cayó 1-0 en el encuentro que se disputó en la tarde de este sábado, en el estadio Tres de Febrero y correspondiente a la fecha 9 de la zona B de la Primera Nacional.



El único gol del partido lo marcó Luis Leal, a los 12 minutos de la segunda parte.



Sin demostrar demasiada supremacía el Tricolor, con poco, supo llevar adelante el encuentro y contó con las situaciones más claras en un discreto encuentro. A la Crema le volvió a costar el juego asociado y no tuvo profundidad, principalmente en el complemento, y cuando ya perdía y debía ir en busca del empate.



Ezequiel Medrán intentó desde el banco pero las modificaciones no tuvieron la intervención que pensó el DT y la Crema volvió a sumar una nueva decepción, llegando así a cinco encuentros sin poder ganar.



Con esta caída Atlético quedó con 9 puntos y cada vez más lejos de los puestos de arriba, cayendo posiciones en la tabla. Los conducidos por Norberto Paparatto, por su parte, lograron su segunda victoria en el torneo y alcanzaron las 10 unidades.



En la próxima fecha Atlético de Rafaela recibirá a Defensores de Belgrano, el domingo 7 de abril a las 18.10hs, encuentro que irá televisado por TyC Sports. Almagro, por su parte, viajará a Puerto Madryn para medirse con Deportivo Madryn, el domingo a las 16hs.



Las formaciones de los equipos:

ALMAGRO: 1-Nereo Champagne; 4-Nahuel Basualdo, 2-Matías Molina, 6-Francisco Mattia (c) y 3-Laureano Puñet; 8-Franco Vedoya, 5-David Puca, 10-Sergio López y 7-Laureano Troncoso; 11-Diego Vásquez y 9-Juan Mendoza. Suplentes: 12-De Luca, 13-Aguilar,17-Obredor y 20-Giacone. DT: Norberto Paparatto.



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Nicolás Kozlovsky, 2-Kevin Jappert, 6-Rodrigo Colombo y 3-Francisco Oliver; 8-Ayrton Portillo, 5-Matías Fissore, 8-Juan Capurro y 10-Juan Galeano (c); 7-Patricio Vidal y 9-Nazareno Fúnez. Suplentes: 12-Agustín Grinóvero, 13-Joaquín Stizza, 14-Ian Ostertag, 16-Jonás Aguirre y 20-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.

Gol en el segundo tiempo: 12m Luis Leal (A).



Cambios ST: 8m 17-Franco Quiróz x Galeano (AR) y 18-Lucas Albertengo x Fúnez (AR), 12m 16-Patricio Pérez x Vásquez y 18-Luis Leal x Troncoso (A), 15m 14-Mariano Gancedo x Puñet (A), 21m 15-Emiliano Agüero x Fissore y 19-Francesco Toldo x Kozlovsky (AR), 30m 15-Gonzalo Silva x Puca y 19-Laureano Rodríguez x Vedoya (A),

Amarillas: Mendoza, López (A), Jappert, Colombo, Capurro (AR).