El 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar, debido a que es el natalicio de Vincent Van Gogh, famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno.

El Día Mundial del Trastorno Bipolar fue impulsado por la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares (ISBD) en conjunto con la Red Asiática de Trastorno Bipolar (ANBD) y la Fundación Internacional Bipolar (IBPF).



¿Qué es el trastorno bipolar?

Se trata de una enfermedad mental que produce cambios abruptos de temperamento, pasando de una terrible depresión, a un alto nivel de optimismo de forma casi simultánea. Decimos casi, porque realmente la persona suele tener un temperamento normal entre ambos polos.



Datos relevantes sobre el trastorno bipolar

*Aproximadamente 140 millones de personas en el mundo padecen trastorno bipolar.

*Es una de las principales enfermedades que causan discapacidad y es la menos entendida.

*La edad media en que suele aparecer la enfermedad por primera vez es alrededor de los 25 años.

*Las mujeres pueden desarrollar los síntomas mucho más rápido, así como tener mayor número de episodios emocionales. No obstante, la enfermedad afecta a ambos sexos por igual.

*En el caso de la depresión en niños o adolescentes, este podría ser un síntoma de inicio del trastorno, pero no siempre es el caso.

*El tratamiento para este tipo de trastorno debe ser personalizado, es decir, no existe un remedio o tratamiento único para todas las personas que lo padecen.



Películas sobre el trastorno bipolar

La gran pantalla también se ha preocupado de contar historias sobre el trastorno bipolar. Te damos una lista de películas sobre el tema:

El Lado Bueno de las Cosas (Estados Unidos, David O. Russell, 2012): la película sigue la vida de Pat Solatano, quien regresa a casa después de pasar ocho meses en una institución mental. Con la ayuda de Tiffany, una joven viuda con problemas emocionales propios, Pat lucha por recuperar a su esposa y volver a un estado de normalidad.



Touched with Fire (Estados Unidos, Paul Dalio, 2015): narra la historia de dos poetas que luchan contra el trastorno bipolar y se enamoran mientras están internados en una institución mental. La película explora la relación entre la creatividad y la enfermedad mental.

Polar Bear (Estados Unidos, Maya Forbes, 2014): cuenta la vida de un padre bipolar que se hace cargo de sus dos hijas mientras su esposa asiste a la escuela de negocios. La película es una comedia dramática basada en las experiencias de la propia directora.

Call Me Crazy: A Five Film (Estados Unidos, Varios Directores, 2013): esta película de antología presenta cinco cortometrajes que exploran diferentes aspectos de la salud mental, incluido un episodio sobre el trastorno bipolar. Cada segmento está dirigido por un director diferente y presenta un elenco de estrellas.





Cómo celebrar el Día Mundial del Trastorno Bipolar

Como siempre te invitamos a compartir todo lo que aprendas por cualquier medio social, pero recuerda etiquetarlo con los siguientes hashtags: #DíaMundialdelTrastornoBipolar #WBD #TrastornoBipolar

Patricia López. Periodista. plcasalengua patrilopca