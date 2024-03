México niega un conflicto diplomático con Argentina

La Embajada de México en Argentina puso paños fríos y descartó que exista un conflicto diplomático con Argentina tras los últimos cruces entre Javier Milei y Manuel López Obrador. "La relación entre México y Argentina es sólida, basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral", afirmaron desde la Embajada a través de X, en un breve posteo en el que además negó que exista un conflicto bilateral.

México también utilizó el escueto comunicado para rechazar las versiones de una supuesta expulsión del personal diplomático del país. Es en alusión a las últimas declaraciones de la canciller Diana Mondino, quien también buscó bajarle el tono al conflicto entre los presidentes: "Acá no tenemos un tema de Estado, es un tema de personas. Las cuentas las utilizan personas. No creo que pueda afectar esto a la relación entre los dos países".

Vale recordar que las diferencias entre Milei y López Obrador se profundizaron en las últimas horas se viralizaron durísimas críticas del presidente argentino contra su par mexicano en una entrevista a la cadena CNN.

En dicha nota, que se emitirá completo este domingo, el libertario dijo que son "un halago" los reiterados cuestionamientos que recibe de López Obrador, quien en más de una oportunidad criticó la política económica implementada por el gobierno de La Libertad Avanza. “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, fueron las palabras exactas de Milei.



"NO SE ROMPIERON

RELACIONES CON COLOMBIA"

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, advirtió que "no se rompieron relaciones con Colombia", luego del entredicho entre el presidente Javier Milei y su par de ese país, Gustavo Petro.

Además, aclaró que hasta el momento no tuvo "ninguna notificación" del gobierno colombiano sobre la expulsión del embajador argentino en Bogotá. En ese sentido, consideró que "no se puede confundir" la opinión de un presidente con la relación entre los pueblos.

En una entrevista con CNN en Español, Milei había calificado a Petro como un "asesino terrorista", lo que desencadenó una crisis diplomática con las autoridades colombianas.

"No se rompieron relaciones con Colombia", aseguró la canciller en declaraciones al canal Todo Noticias, y confió todavía que no puede adelantar si habrá un "pedido de disculpas" por parte de Milei. Asimismo, Mondino no dudó en afirmar que "hay que bajarle el tono a esto, hay que aplacarlo".

En el mismo sentido se expresó sobre la polémica con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien Milei tildó de "ignorante", lo que también derivó en un entredicho. En lo personal, vuelvo a repetir, creo que hay que calmar esto, no es conducente", señaló la canciller. (NA)