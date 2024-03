Los apuntes de Scaloni

De la versatilidad del entrenador albiceleste, hablan los resultados a lo largo de su gestión en calidad y extensión de este ciclo; Lionel Scaloni ya se sienta en la mesa de los grandes conductores que tuvo la Selección Mayor por títulos, partidos dirigidos (69) y aventajándolos a todos, en los porcentajes de eficiencia de sus equipos.

Esta referencia no deja fuera del análisis el nivel de los rivales a lo largo de estos casi 6 años, donde por distintos motivos algunos de ellos de fuerza mayor como la Pandemia y otros de calendarios continentales (en su gestión argentina disputó 2 Copas América y está a punto de encarar la 3era.), los mas frecuentes fueron combinados americanos y en varias oportunidades, especialmente en partidos amistosos, los de origen caribeños.

Dicho lo cual, y frente a una realidad de la que el natural de Pujato está al margen de esas decisiones, o por lo menos no parece tener la última palabra, la capacidad de buscar incentivos que le permitan válidas conclusiones y acertados apuntes para gestionar este proceso de renovación generacional, es indiscutible.

Luego de esta ventana FIFA de marzo, volvieron las críticas al pobre grado de oposición de los rivales elegidos y no faltan otros que cuestionan los criterios para los acuerdos con federaciones que lejos están de la elite del futbol mundial y eventualmente, del flaco favor que se le hace al técnico, para que las deducciones que surgen de cada partido, tengan mayor legitimidad.

Mientras otros equipos sudamericanos utilizaron este escenario para medirse con seleccionados de la talla de Francia o España, el último Campeón del Mundo, sacó a pasear a El Salvador y Costa Rica, cuyo nivel de exigencia, excepto algunos pasajes del partido ante el equipo dirigido por Gustavo Alfaro, todo fue monologado sin solución de continuidad por los dirigidos por Lionel Scaloni.

Esta interpelación que considero acertada, no debería subestimar el colofón del equipo técnico, que seguramente, evalúa rendimientos individuales y performances colectivas, tomando en cuenta la cara del cliente y que aun así, los minutos de juego les hayan entregado una información jugosa para la definición de la lista de convocados para la Copa América a disputarse en los Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio próximos y en la cual, en su condición de último monarca, enfrentara en su debut a Canadá el día uno de esta competencia en la ciudad de Atlanta.

Las oportunidades a Alejandro Garnacho y al arquero Walter Benítez, en la actualidad jugador del PSV de los Países Bajos, sin omitir los minutos que también le dio a Valentín Barco, tienen para Scaloni un valor que exceden las bondades de los adversarios y se reducen a un ámbito más táctico, pensando en las estrategias futuras de una calendario, donde figuran como compromisos ya establecidos, al menos 12 partidos, contando como lógico que clasifique para los 4tos de final en el torneo americano, más la ventana previa de otros 2 amistosos y los 6 de eliminatorias en el segundo semestre de este 2024.



UN DEBUT MUY ESPERADO

Alejandro Garnacho hizo su presentación como titular en la Selección en el compromiso ante Costa Rica en Los Ángeles. El delantero, nacido en España, pero de madre argentina, optó por la Albiceleste y Lionel Scaloni le dio la primera oportunidad de entrada, luego de varios ingresos (había tenido minutos de frente a El Salvador) y el gran nivel que viene ofreciendo en el Manchester United.

El punta de 19 años, surgido del Atlético Madrid y hoy en el radar del Real, mostró su emoción por la posibilidad desde el himno. Es que, cuando sonó la canción patria por los altoparlantes, abrazado a sus compañeros, cerró unos segundos los ojos, hecho que se convirtió en viral en las redes sociales.

Ya en el encuentro, por momentos logró desequilibrar y en otros pecó de ansioso, chocó mucho, pero intentó todo el tiempo, como queriendo demostrar en cada intervención por qué fue convocado y es señalado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Antes de la fecha FIFA, el entrenador había advertido que tanto Garnacho como Facundo Buonanotte (Brighton) pelean por un lugar en la lista de los campeones del mundo para disputar la Copa América. Pues bien, en Estados Unidos tuvo su presentación como titular. Y, si bien no tuvo una actuación estelar, no desentonó. Y mostró sus ganas de jugar con la selección argentina.



CÓMO SIGUE LA AGENDA DE LA GLORIOSA

Como antesala para el gran certamen continental, la campeona del mundo en Qatar 2022 disputará dos cotejos. El primero será el 9 de junio, en Chicago, ante Ecuador. Luego, el 14 de junio, irá a Washington para medirse contra Guatemala.

Estos dos partidos le servirán de preparación para la defensa del título de la Copa América. Los dirigidos por Lionel Scaloni serán los cabezas de serie del Grupo A e iniciarán su camino el 20 de junio ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego el 25 de junio chocará ante Chile en el MetLife Stadium de East Rutherford y cerrará el 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami contra Perú.

Poco después de la finalización de la Copa América Argentina también irá en búsqueda de su tercera medalla de oro de su historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. El plantel conducido por Javier Mascherano, que contará con hasta tres mayores dentro de un plantel Sub 23, será el cabeza de serie del Grupo B, donde chocará contra Marruecos (el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne), al tercer mejor equipo de Asia (el 27 de julio en Stade de Lyon) y contra Ucrania (el 30 de julio en el Stade de Lyon).