La Crema visita este sábado a Almagro con la necesidad de reencontarse con la victoria

Atlético de Rafaela visitará este sábado a Almagro en uno de los encuentros que le darán continuidad a la fecha 9 de la zona B de la Primera Nacional.

El encuentro que se disputará en el estadio Tres de Febrero comenzará a las 16hs y será arbitrado por Juan Pablo Loustau.

La ‘Crema’ acumula cuatro encuentros sin poder ganar y con la espina en el ojo tras el gran rendimiento que tuvo en el juego por Copa Argentina ante Defensa y Justicia, y el cual no pudo repetir el pasado fin de semana en su enfrentamiento ante el débil Brown de Adrogué. Hasta aquí, la irregularidad en el rendimiento (y los resultados) es lo que gana la escena en el conjunto que conduce Ezequiel Medrán. Con 9 puntos ocupa el 13° lugar en la tabla. Ganó 2, empató 3 y perdió 3.

En relación con el equipo, el DT apuesta a darle confianza a los mismos once iniciales que vienen de igualar sin goles con el conjunto que conduce Pablo Vico.

De esta forma Mayco Bergia seguirá siendo el arquero, en el fondo una línea de cuatro con Nicolás Kozlovsky, Kevin Jappert, Rodrigo Colombo y Francisco Oliver; en el medio campo, Ayrton Portillo irá por la banda derecha; el doble cinco con Matías Fissore y Juan Capurro; arrancando por la banda izquierda, pero con la libertad de transformarse en el conductor cuando la Crema tenga el balón: el capitán, Juan Galeano; arriba: Patricio Vidal y Nazareno Fúnez.

En el banco de relevos estarán: Agustín Grinóvero, Joaquín Stizza, Franco Quiróz, Emiliano Agüero, Jonás Aguirre, Ian Ostertag, Lucas Albertengo, Gino Albertengo y Francesco Toldo.



El rival. Almagro también llega necesitado de puntos y de una mejora en su rendimiento. En lo que va del torneo apenas pudo ganar un encuentro (2-1 vs Morón en la fecha 2) y ya suma seis sin triunfos, con 4 empates y 2 derrotas. En su última presentación fue goleado 4-1 con San Telmo. En dicho juego fue expulsado el capitán Luis Jeréz Silva, por lo que el entrenador Norberto Paparatto estará obligado a meter mano en el equipo.



El historial. Almagro y Atlético se enfrentaron en 21 ocasiones en el principal torneo de ascenso de nuestro país (también suman dos juegos por Copa Argentina). La Crema se encuentra arriba con 10 triunfos sobre 8 del Tricolor. En los otros 3 partidos empataron.

De visitante, la última victoria de Atlético data de la temporada 2008/2009 por 3-0 con goles de Aldo Visconti, Rodrigo Depetris y Fabricio Fontanini. En las últimas tres visitantas siempre ganó el local.



LAS POSICIONES. Colón 18, puntos; Def. de Belgrano 17; San Telmo 15; Nueva Chicago 14; Aldosivi 13; Gimnasia (Salta) 13; Mitre de Santiago del Estero 11; Temperley 10; Defensores Unidos 10; Atlanta 10; Dep. Morón 10; Chaco For Ever 9; Atlético de Rafaela 9; Gimnasia de Mendoza 9; Almagro 7; Almirante Brown 6; Estudiantes Río Cuarto 6; Brown de Adrogué 4; Deportivo Madryn 3.



Las probables formaciones y datos del encuentro:



ALMAGRO: Nereo Champagne; Matías Molina, Francisco Mattia, Juan José Aguilar y Laureano Puñet; Gonzalo Silva, Nahuel Basualdo, Patricio Pérez y Laureano Troncoso; Diego Vásquez y Juan Mendoza. DT: Norberto Paparatto.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Nicolás Kozlovsky, Kevin Jappert, Rodrigo Colombo y Francisco Oliver; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Juan Capurro y Juan Galeano; Patricio Vidal y Nazareno Fúnez. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Tres de Febrero.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

Asistentes: Nicolás Bravo y Matías Basso.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

Hora: 16.00

TV: TyC Sports Play.