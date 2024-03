¿Barbero repetirá el equipo?

9 de Julio podría repetir el mismo equipo que empató en Pergamino, este domingo cuando reciba a Sportivo Belgrano de San Francisco, desde las 17.30 en el estadio Germán Soltermam, en uno de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Zona 4 del Federal A que tendrá el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre.

El entrenador Maximiliano Barbero quedó conforme con la prestación de sus dirigidos en el 1 a 1 ante Douglas Haig y ratificaría la confianza en la escuadra que arrancó ese partido. No obstante, cabe mencionar que entre los suplentes estuvo Sebastián Acuña, que venía recuperándose de un problema físico, y con más días de trabajo junto a sus compañeros podría aspirar a recuperar la titularidad como lateral izquierdo, posición que en la ciudad bonaerense ocupó Nahuel Denis.

Asimismo, dentro de los convocados podrían estar los recién llegados Felipe Dettler y Franco Deboli, especialmente el delantero que podría tener sus primeros minutos en este partido. Del mismo modo se aguarda por la chance entre los 20 para el volante Alex Salcedo, que fue sumando ritmo futbolístico en las prácticas.

Entonces, la posible alineación del León sería con: Joaquín Gómez; Tomás Androetto, Facundo Centurión, Agustín Vera y Denis o Acuña; Martín Sterren, Tobías Macíes, Agustín López y Braian Peralta; Fernando Nuñez y Agustín Alfano.



RIVAL CON DOS CAMBIOS

Sportivo Belgrano presentará dos modificaciones en relación al once titular que derrotó a Sportivo Las Parejas por 1 a 0. Ambas serán obligadas, por las lesiones del mediocampista Pablo Cortizo y el delantero Alejandro Toledo. Sus reemplazantes serán el rafaelino Tomás Federico y Cristian Taborda, respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por el DT Sergio Maza.

El mediocampista ya había reemplazado a Cortizo en el partido del lunes pasado, mientras que para el delantero será el debut absoluto con la camiseta del equipo verde. El atalivense Gastón Monserrat, otro ex jugador de 9 de Julio como Federico, estará en el banco de suplentes.

De no mediar ningún inconveniente de último momento, el conjunto sanfrancisqueño presentaría en Rafaela esta formación: Pedro Bravo; Leonardo Ferreyra, Brian Berlo, Brian Flores y Mariano Mauri; Ricardo Tapia, Brian Meza, Tomás Federico y Carlos Arriola; Ezequiel Barrionuevo y Cristian Taborda.



PRECIOS DE LAS ENTRADAS

9 de Julio informó los valores de las entradas. La venta de localidades se abrirá hoy sábado de 10 a 14 horas en la sede juliense para socios y no socios, pero los valores serán los mismos que en puerta del estadio el día domingo.

Este sábado los asociados podrán acercarse a adquirir su platea y también podrán regularizar cuotas, aunque el club aclaró que "no se tomarán nuevos socios para este partido".Las generales tendrán un valor de 6.000 pesos, para los jubilados 4.000 pesos y los menores de 12 años 2.000. El acceso a platea será de 2.000 pesos. Socios con cuota al día (marzo) para generales, menores, jubilados y deportistas ingresarán gratis, pero para acceder a platea abonarán 2.000 pesos.



DESPUÉS DE 19 AÑOS

Los últimos antecedentes entre los dos equipos le traen gratos recuerdos a los hinchas de 9 de Julio. Fueron las finales del Argentino B de 2005, donde 9 de Julio ascendió con el equipo que dirigía Germán Soltermam, luego de ganar 2 a 0 en Rafaela y perder 1 a 0 en San Francisco.