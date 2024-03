Se jugó el pendiente del TRL

Luego de varias postergaciones, se puso al día el torneo de Segunda División del TRL. Logaritmo se impuso a Caranchos de Rosario por 19 a 12 en un duelo pendiente de la primera fecha.

El conjunto matemático se recuperó de la derrota sufrida ante CRAR en Rafaela por 41 a 20, el sábado pasado. De tal manera, así quedaron las posiciones: Jockey Club de Venado Tuerto 10, Tilcara y CRAR 9; Logaritmo y Caranchos 5; Provincial de Rosario, Alma Juniors de Esperanza y Los Pampas de Rufino 1; La Salle 0.

La próxima fecha a disputarse el sábado 6 de abril, ya que este fin de semana hay ventana de descanso por la Semana Santa, tendrá estos partidos: Alma Juniors vs. Caranchos; La Salle vs. CRAR; Logaritmo vs. Jockey (V T) y Los Pampas vs. Provincial, quedando libre Tilcara.



PLANTEL DE LOS PUMAS SEVEN

Los Pumas 7's encaran una nueva aventura tras la conquista el último paso por Norteamérica (Vancouver y Los Ángeles) y viajan a Hong Kong (5 a 7 de abril) para disputar la sexta etapa de la temporada.

Con Alfonso Latorre como la principal novedad en lugar del lesionado Santiago Álvarez Fourcade, Santiago Gómez Cora definió un plantel con los mismos 14 nombres que vienen de festejar en Estados Unidos y quedarse con la quinta posición en Canadá, apuntando siempre al objetivo final: los Juegos Olímpicos París 2024.

El Circuito Mundial comenzó a fines de 1999 y en todo este recorrido, el Argentina ganó nueve títulos. En esta oportunidad, Los Pumas 7's compartirán el Grupo B junto a Estados Unidos, Nueva Ζelanda y Gran Bretaña.Matías Osadczuk asumirá la función de capitán, mientras que Joaquín Pellandini estará como subcapitán.

El plantel será entonces: Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González Rizzoni, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alfonso Latorre, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.