Pachelo insinuó a su abogada que podría quitarse la vida

BUENOS AIRES, 30 (NA). - Un chat entre Nicolás Pachelo, quien fue condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, con su abogada Raquel Pérez Iglesias encendió las alarmas sobre una posible drástica decisión por parte del recientemente condenado.

El vecino del country Carmel, donde también vivía la víctima, obtuvo la pena máxima de prisión después de que la Sala I de Casación bonaerense analizó la sentencia de su absolución en diciembre de 2022.

Aunque seguía detenido por robo, se encontraba en un establecimiento de régimen abierto en Gorina, pero, ante la nueva condena, el miércoles al mediodía fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en La Plata.

Fue allí donde mantuvo una curiosa y alarmante conversación con su abogada: "Lamentablemente, estamos peleando solos los tres contra un sistema entero", comenzó Pachelo.

"No pude conseguir que me pongan solo en una celda por obvias razones. Pero hasta acá llego. Tenía pensado ponerle fin esta misma noche. Buscaré mi momento", siguió el acusado.

De forma inmediata, Iglesias le mandó un audio de 12 segundos y luego Pachelo le respondió: "Sos una gran persona y abogada. Te agradezco todo lo que has hecho por mí".



RESPUESTA DE

SU ABOGADA

Frente a estos inquietantes mensajes, la mujer intentó llamarlo, pero no recibió respuesta y al día siguiente continuó insistiendo: "Nico, querido, te veo en línea, hablemos cuando puedas/quieras".

"Me estoy despidiendo de a poquito. No es fácil. Esto va más allá de García Belsunce", le explicó el condenado desde la cárcel.

"Hola Nico. Estoy sentada trabajando en la sentencia de ayer. Por favor, dejáme que pueda dar vuelta este fallo absurdo. Si te fueras en este momento quedaría esto así. No le des el gusto. Lo vamos a revocar", le respondió la abogada.

A pesar de los diversos intentos por modificar la posible decisión de Pachelo, el hombre manifestó: "Somos momentos y ya fui muy feliz".

Hasta el momento no se anunciaron inconvenientes dentro del penal después de los chats filtrados entre el acusado y su abogada.

La Casación consideró que el homicidio de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".

"Se ha podido establecer que la muerte aparece como una rápida derivación de un hecho originalmente encaminado a la sustracción de cosas ajenas, faena atravesada por el fatal encuentro en la planta superior de la casa de la víctima con el ladrón conocido", consideraron los jueces Fernando Mancini y María Florencia Budiño.