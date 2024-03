Cada vez más jóvenes se vuelven ludópatas

Las apuestas en línea están en auge y atrapan a los menores de edad por su fácil acceso a plataformas de casino y juegos asociados a billeteras virtuales por las que se moviliza el dinero.

Lo ratifica Daniel Monastersky, quien está al frente del Centro de Estudios en Ciberseguridad de la Universidad del CEMA (CECIB).

Advierte que la adicción no solo se incuba en la adrenalina que produce en los jóvenes la participación continua en juegos que ponen a prueba su capacidad para conquistar éxitos, sino que se forma una cadena de intermediación que recibe el nombre de “cajeros”.

Son a menudo compañeros de escuela que unen los eslabones que conducen a los casinos en línea y sitios de apuestas.

Un sistema que no es nuevo, porque funciona como el de los antiguos pasadores de quiniela de la era analógica, que conectaba con los quinieleros zonales y a estos con los capitalistas.

Estos “cajeros” modernos recaudan el dinero en colegios, clubes, y a su vez lo destinan a los sitios de apuestas por lo que reciben una comisión.

De hecho, estas casas de juego online captan la atención de los famosos e influencers quienes, a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, promueven las apuestas y las ganancias "fáciles" a cambio de dinero. Sin embargo, debido a las consecuencias negativas, muchos rechazaron los canjes. En testimonios, quienes se niegan sostienen que reciben alrededor de dos correos electrónicos por día para hacer publicidad sobre casinos onlines.



ZONA LIBERADA

La legislación argentina no lo prohíbe y las regulaciones únicamente alcanzaron a la publicidad de las casas de juego en los medios, aunque la imagen estampada de las camisetas de los grandes clubes de fútbol con las inscripciones sin tapujos se reproduzcan públicamente.

La edad de iniciación promedio es a los 15 años, pero psicólogas y psiquiatras especializadas en adicciones están recibiendo consultas por chicos de 12 años.

En España se estima que el 10% de los apostadores por internet son menores de edad.

El acceso irrestricto de los adolescentes y los jóvenes, que se encuentran en una etapa crucial de su desarrollo, los torna vulnerables a ser cooptados por ese universo, debido a que "están experimentando una serie de cambios físicos, emocionales y psicológicos, y durante el período de transición de la infancia a la adultez los chicos se enfrentan a una serie de desafíos únicos que los hacen especialmente vulnerables a desarrollar problemas de ludopatía"", explica Verónica Dobronich, cofundadora de Gimnasio de emociones.

Exhorta a las escuelas, los padres y los profesionales de la salud a trabajar juntos para educar a los jóvenes sobre los riesgos del juego en línea y promover hábitos de juego responsables desde una edad temprana.

"Es fundamental abordar estos factores de manera integral y proporcionar educación, orientación y apoyo adecuados para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y tomar decisiones informadas sobre su participación en actividades de juego en línea", reflexiona Dobronich.

Recomienda en consecuencia que se brinde apoyo y tratamiento a aquellos jóvenes que ya están luchando contra la adicción al juego.



VACÍOS LEGISLATIVOS

Desde un enfoque legal, el abogado especializado Monastersky fundamenta en un ejemplo práctico los reparos que le merecen la formación de valores financieros y la percepción del trabajo así como el esfuerzo necesario para ganar dinero de manera legítima y, en ese marco, enfatiza en la necesidad de legislar sobre la participación de los menores en los juegos de línea.

Menciona el testimonio de un adolescente que admitió haber comprado un iPhone con las ganancias obtenidas como “cajero” para graficar la gravedad de que muchos jóvenes encuentren esa vía para generar su propio dinero.

Para enfrentar esta creciente epidemia de apuestas en línea de jóvenes y adolescentes, apela a la responsabilidad de la sociedad y las autoridades para "abordar este problema de manera proactiva y tomar medidas para proteger a los menores de los peligros del juego en línea, la adicción tecnológica y la falta de educación financiera y concientización digital".

Sobre acciones concretas, en Mar del Plata, el municipio implementa campañas de prevención dirigidas a adolescentes para concientizar sobre los riesgos de las apuestas online. NA