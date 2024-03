La Cámara alta aprobó proyecto de Alcides Calvo

Durante la sesión extraordinaria N° 7 del período N° 141 de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, se aprobó un proyecto de comunicación presentado por el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, en el cual se pone en conocimiento sobre una situación que afecta de manera directa a vecinos y productores de Josefina, Bauer y Sigel, y todo el oeste del Departamento.

Resulta necesario e imperioso cumplir con el objetivo de lograr un ordenado escurrimiento de las aguas pluviales desde la provincia de Córdoba hacia la provincia de Santa Fe, minimizando en todos los casos el impacto ambiental y económico que ello provoca, cuestiones enmarcadas y consignadas en el Plan Integral Hídrico-vial del camino interprovincial Santa Fe-Córdoba en jurisdicción de Frontera y Josefina (provincia de Santa Fe) y San Francisco (provincia de Córdoba), a través del cual las Provincias de Santa Fe y Córdoba sentaron las bases para la ejecución de las obras, obligaciones que fueron inconclusas en reiteradas ocasiones, o bien realizadas de manera parcial con ejecuciones alternativas a las acordadas, ya sea en el cauce del canal, como en las alcantarillas y en el alteo del camino interprovincial.

Todo lo anterior, sumado a la presencia de basura en el canal genera que, en oportunidad de producirse precipitaciones, el agua desborda su cauce, afectando de modo grave a las hectáreas productivas que lo circundan, al camino y poblaciones cercanas. Además, es de importancia resaltar que la falta de conclusión de las obras provoca el efecto inverso al objeto planteado y concebido a través de los estudios hídricos realizados por ambas provincias, al no haber un escurrimiento controlado del agua, obras inconclusas y falta de mantenimiento expuestas en este proyecto.

En consecuencia, Calvo reafirma, “Este proyecto no hace más que poner en valor un reclamo persistente de los productores y los habitantes de localidades como Josefina y Bauer y Sigel, entre otras, por que son reiteradas las oportunidades en que se vieron afectadas, con pérdidas económicas considerables, las hectáreas productivas, la mano de obra de los trabajadores rurales y a quienes habitan en esta región, y desde este sector luego se alimentan los canales denominados bajos Ricci y Rossi-Peretti, donde si no regulamos el caudal de agua que ingresa por el interprovincial corremos el riesgo de afectar a muchas otras localidades, por eso es necesario que con este proyecto se puedan retomar los acuerdos realizados con anterioridad para que desde el Ejecutivo Provincial se puedan articular acciones que brinden una solución acorde para esta problemática”.