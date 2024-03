Celebración de Purim

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger). - Purim es tradicionalmente una de las fiestas más alegres del calendario judío. Conmemora la salvación de los judíos que vivían en Persia. Pur significa suerte en persa, Purim es su plural. En la Meguilá o Historia de Ester se narra el milagro.

Los judíos en todo el mundo recuerdan y repiten esta historia, pues registra lo sucedido y se repite todos los años. Pues el pasado debe servir como advertencia para el futuro, no sólo para el pueblo judío, sino para toda persona civilizada del mundo.

Esta festividad es otro ejemplo de cómo han intentado exterminar al pueblo judío, una y otra vez, pero siempre ha logrado sobrevivir, perseverar y salir adelante. También esta vez será.

Lamentablemente hoy Purim guarda una notable similitud con la situación actual.

Tiene los mismos actores: sucedió en Persía, hoy Irán. El verdugo fue Amalek, hoy Hamás. Nuestros enemigos de siempre y los mismos objetivos: la destrucción del pueblo de Israel. El odio al pueblo judío puede cambiar de forma o de nombre: judeofobia, antisemitismo pero sigue siendo el mismo, en su esencia. Y no olvidemos a la Inquisición en España, al Faraón en Egipto, a Hitler.Pero a pesar del momento actual y de la congoja por las pérdidas y amenazas, nos alegramos al leer el libro de Ester, y según el precepto de esta festividad: ayudaremos a los necesitados y haremos obsequios a nuestros allegados,los niños continuarán disfrazándose, degustamos homentash, también conocida como hoznei Amán, confitura triangular, que se acostumbra saborear en esta fecha. Piensen en los niños encerrados que no pudieron elegir su disfraz, en los que ni siquiera tienen alimentos ni medicamentos, en los que no pueden festejar pues están secuestrados o defendiendo las fronteras o porque fueron asesinados, simplemente por ser judíos y no pudieron defenderse.