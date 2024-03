Andrea Ochat: "la función ejecutiva es un gran desafío de trabajo en equipo"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En esa página reproducimos algunas respuestas de Andrea Ochat, secretaria de Gobierno en el Municipio y quien además tuvo una destacada actuación como concejal de la ciudad, es más, en el último acto eleccionario logró la mayor cantidad de sufragios, renovando de ese modo la banca, pero al ser convocada por el intendente, Pablo Pinotti, no asumió como legisladora y se incorporó al Ejecutivo Municipal.

Precisamente su incorporación al Ejecutivo fue la primera pregunta a la que respondió del siguiente modo:

-"En la función ejecutiva me siento muy cómoda, todo es muy dinámico y exigente por la gran diversidad de cuestiones a abordar. Lo tomo como un gran desafío de trabajo en equipo para lograr el objetivo de mejorar la ciudad y su gestión".



¿Cómo están tratando de salvar la deuda heredada?

- "A la deuda se la está abordando, sobre todo poniendo orden, organizando los pagos y gestionando de manera responsable. No es fácil ya que la deuda real es grande y dispersa. Aún siguen apareciendo facturas que no están dentro del sistema de administración municipal oficial. "Además se está trabajando con los deudores de la Municipalidad, ya que esta deuda también es sumamente importante.

"Se ha logrado ya hace más de un mes dejar de girar en descubierto e ir cumpliendo con los compromisos propios y los que dejó la gestión anterior".

-¿Qué soluciones hay para el puente sobre el canal Norte?

"La reconstrucción del puente sobre el canal Norte, en la intersección con calle Laprida es una obra que está gestionada ante el Gobierno de la Provincia; estamos averiguando en qué estado está ese trámite. En el mientras tanto, como solución a corto plazo, hasta que provincia tome la decisión de construir uno nuevo, se está analizando hacer una loza sobre la que ya está, esto siempre y cuando se evalúe que los tabiques de apoyo estén en buenas condiciones para resistir el peso".

-¿Cómo fue optimizada la excesiva cantidad de personal?¿hubo cesanteo?¿incorporaron nuevos agentes?

"En cuanto a la optimización, en primer lugar se relevaron los puestos y los perfiles y se reorganizaron las tareas.

"Además, se revisaron los contratos y prestaciones de servicios en función de las tareas y las necesidades. Y se dieron de baja aquellos que, según se evaluó no tenían una justificación en una necesidad real. Ello arrojó un resultado de alrededor de 40 puestos menos.

"Ahora estamos trabajando sobre los pases a planta, analizando cada uno para definir las acciones a seguir, siempre dentro del marco de la legalidad y de la responsabilidad fiscal".

-¿De qué modo está llevándose a cabo la recuperación del corralón?

"El corralón estaba en muy malas condiciones, tanto en cuanto a cantidad como a aptitud de los equipos y maquinarias. Y frente a la gran cantidad de recursos que requiere ponerlo en condiciones, se comenzó por reorganizar al personal, clasificar los equipos y maquinarias según su estado y proceder a la reparación de todo aquello que podía recuperarse. Además se gestionaron subsidios y aportes provinciales para la compra de nuevas unidades necesarias para brindar los servicios. Actualmente se está a la espera de esos fondos para concretar la compra".

-¿Descubrieron algo en relación a los canes envenenados?

"En relación a los perros que aparecieron muertos se hizo la denuncia correspondiente ante el MPA que se acompañó con un informe realizado por el profesional veterinario a cargo del CEMUSA, Dr. Mauro Cortassa".

-¿Y con relación a los hechos delictivos en el corralón?

"A partir de los hechos delictivos en el corralón municipal se procedió a realizar la correspondiente denuncia y se tomó la decisión de incorporar una guardia privada para garantizar la custodia del equipamiento municipal".

- Se rumorea que para obtener el permiso para una fiesta se debe concurrir a un sitio, fuera del Municipio, si es verdad ¿por qué?

"No estoy en conocimiento de la situación comentada. Las autorizaciones municipales para fiestas y eventos se gestionan en el edificio municipal, en la Unidad Polivalente de Control, UPC".

-¿En qué situación está la concreción del Complejo Ambiental?

"Luego de aproximadamente 4 años sin avances en el área técnica del Ministerio de Ambiente se vuelve a poner en marcha el proyecto del Complejo Ambiental, con total apoyo de la Provincia de Santa Fe.

"El Consorcio Ambiental está constituido por 19 localidades de las cuales Sunchales aportará el 50% de los residuos, es por ello que el mismo debe proyectarse e instalarse si o si en el distrito Sunchales, ya que los costos del transporte de residuos sólidos urbanos serían insostenibles para el municipio.

"Hoy existen dos posibles terrenos para la futura ubicación, el primero cuenta con el estudio de factibilidad hídrica y la evaluación de impacto ambiental aprobados, así como la ausencia pública.

"El segundo está en proceso de evaluación dentro del área técnica y será el propio Ministerio de Ambiente quién considere si es apto o no para dicho proyecto.

"Por lo pronto se presentó a provincia un presupuesto aproximado de lo que demandaría la obra completa y se espera por los pasos a seguir".