El gremio UPCN aceptó la propuesta salarial del gobierno

El gremio UPCN anunció este martes la aceptación de la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial. La oferta, que incluye un aumento del 20% para las categorías iniciales 1, 2 y 3, y del 17% para el resto, había sido calificada "considerable" por el sindicato. Los estatales cobrarán el aumento por planilla complementaria antes del 20 de abril. En la votación, el 52% de los afiliados aceptó la oferta mientras que el restante 48% la rechazó.

En el caso de UPCN, se puso a disposición de todos las afiliadas y afiliados activos pertenecientes al Convenio Ley 10.052 un proceso de votación mediante la página web institucional cómo ya es costumbre. Este proceso se llevó a cabo con un sistema on line, que estuvo disponible desde las 17 hs del lunes 25 de marzo hasta la hora 12 del martes 26 y donde además la entidad gremial mantuvo una comunicación fluida con los afiliados, explicando la propuesta salarial. La entidad gremial informó que votó el 76% de los afiliados pertenecientes al Convenio Colectivo de Trabajo Ley 10.052, con los resultados porcentuales consignados.

El secretario General de UPCN, Jorge Molina, había expresado el lunes tras el encuentro con el gobierno: "Nos llevó bastante tiempo lograr esta propuesta que creemos que de alguna manera beneficia y consolida, con un aumento global, a todo el mundo; pero sobre todo a los que menos ganan. El 20 por ciento influye en los sectores de portería, enfermería, en los sectores que menos ganan y son los que más necesidad tiene". En esa línea, aclaró que la propuesta es "remunerativa, bonificable y trasladable al sector pasivo". Además, resaltó "el compromiso de retomar la discusión paritaria el día 10 de abril".

Mientras tanto, desde ATE se iniciará el proceso de informar a cada una de las seccionales, delegaciones, Juntas Internas de toda la provincia y delegados/as. El plenario se llevará a cabo este miércoles, cuando se definirá su aceptación o rechazo a la oferta del Ejecutivo.

LOS GREMIOS DE LA SALUD,

DISCONFORMES

Por su parte, este martes se llevó a cabo una nueva reunión en el marco de las paritarias del sector de la salud del que participaron autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe y representantes de los gremios AMRA y SIPRUS. En el encuentro, el gobierno mejoró la oferta de incremento salarial pero no logró conformar a los dirigentes gremiales. Según se explicó tras el encuentro, la propuesta de aumento salarial consiste en un incremento del 17% respecto a los sueldos del mes de diciembre, es decir, un 12,5% respecto al sueldo del mes de febrero.

Luego de la reunión, Pablo Beltrame, dirigente de AMRA, advirtió que “los montos salariales no terminan de cerrar y no tenemos un cronograma de los pases a planta. Nos está condicionando mucho. Bajaremos la propuesta a las bases, pero no estamos conformes con lo planteado”. Según Beltrame, la propuesta “nos hace perder todo enero y febrero sin establecer cómo vamos a recuperar esos valores”. Por otro lado, respecto a las guardias en los hospitales públicos, el dirigente de AMRA precisó que “se iban a generar lugares y cargos para nuevos pediatras. Se planteó que se iba a iniciar un proceso de pase a planta, pero sin fecha. Por lo tanto, es lo mismo que nada”.

En tanto, Diego Ainsuain, representante de SIPRUS destacó que la propuesta del gobierno beneficia a los trabajadores monotributistas. “Es una recomposición mucho más alta. Es una equiparación de alrededor del 70%”. En cuanto a la propuesta general, Ainsuain indicó que “aprobarla implicaría aceptar una pérdida del poder adquisitivo del 24% para los primeros meses del año. Esperábamos algo que se acerque a la inflación, pero esto está muy lejos”. Sobre la falta de profesionales en las guardias, el representante de SIPRUS destacó que “se dan renuncias masivas porque los salarios son malos y la precarización laboral es importante”.