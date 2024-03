“Es importante que los poderes del Estado construyamos la mejor política de seguridad

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes una nueva reunión de la Junta Provincial de Seguridad en la ciudad de Santa Fe. Luego el mandatario se refirió a lo trabajado en la reunión: “Primero destaco que los diferentes poderes del Estado nos escuchemos, dialoguemos, y podamos construir una política pública de seguridad, que es la principal preocupación que tenemos en la provincia de Santa Fe”.

“Últimamente en Rosario hemos vivido momentos duros, terribles y trágicos que nos hacen reflexionar. Pero fundamentalmente nos hacen redoblar esfuerzos para ratificar las políticas públicas que llevamos adelante”, destacó el gobernador.

“El control de la cárcel, como lo decíamos recién en la reunión, trajo aparejada una disminución del delito y de la violencia en toda la provincia. Por eso, hay que seguir trabajando, seguir escuchando a los poderes del Estado, a la Justicia, a la Legislatura, y seguir trabajando fuertemente para vencer al crimen organizado, las mafias, a los violentos y para mostrar que el Estado está todo junto detrás de una política pública concreta”, enfatizó Pullaro.

Respecto a los ataque realizados por bandas criminales en Rosario, el gobernador consideró: “Lo que se pretende es quebrar una política pública, una lógica de trabajo; que se deje de cumplir la ley. Pero nosotros no estamos haciendo más ni menos que cumplir con la Constitución Nacional, con lo que indica la ley de ejecución penal, e intentar no permitir a estas organizaciones criminales que se reestructuren, se reorganicen y hasta recluten gente desde la cárcel. Eso se terminó en la provincia de Santa Fe. Y eso es lo que hace reaccionar”.

Por último, el mandatario provincial destacó el compromiso de las partes que forman parte de la Junta de Seguridad: “Fue una buena reunión. No es un momento fácil el que estamos viviendo, y por eso valoro el acompañamiento institucional que hemos tenido en este momento, y el compromiso de todos los actores y de todos los poderes del Estado para seguir adelante”.

Del encuentro, llevado a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron además del gobernador el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el secretario general de la provincia, Juan Cruz Cándido; las secretarias de Asuntos Penales, Lucía Masneri Calderari, y de Gestión Institucional, María Virginia Coudannes; los secretarios de Seguridad Pública, Omar Pereira, de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; la fiscal general María Cecilia Vranicich; entre otras autoridades de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial.