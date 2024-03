Dengue: ministros de salud coinciden en que se desconoce la eficacia de la vacuna

El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, convocó ayer a los titulares de las carteras de Salud de las 24 jurisdicciones del país con el objetivo de analizar los principales desafíos de la agenda sanitaria, sobre todo el récord de casos de dengue, sobre lo cual coincidieron en que aún se desconoce el grado de eficacia de la vacuna.

En paralelo, en la reunión se lanzó la campaña nacional de vacunación contra la gripe de cara al invierno, que será gratuita en todo el territorio nacional, con el objetivo de disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo.

En lo que refiere al dengue, se está alcanzando cifras récord en el país, que ya superaron la cantidad de casos de todo el año pasado, con 151.310 afectados y 106 muertes confirmadas. En la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud confirmó el viernes pasado 21.400 casos, de los cuales más de 800 corresponden a Rafaela.

"Está claro que va a seguir habiendo dengue en los próximos años, la vacuna se está aplicando en Brasil. Hay que ver si se va a incorporar al calendario de vacunas para el próximo año porque por ahora no hay suficientes recomendaciones para poder darla, en casi ningún país forma parte del calendario", comentó al término de la reunión el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

En el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA), los ministros -por Santa Fe participó la ministra Silvia Ciancio- se reunieron en el CCK para analizar los principales desafíos de la agenda sanitaria y avanzar en acciones conjuntas: "Estamos absolutamente abiertos a escucharlos a todos y a que definamos una agenda prioritaria", sostuvo Russo al iniciar el encuentro. Allí se expuso la situación epidemiológica actual del dengue y se compartieron los lineamientos para la reorganización de los servicios de salud en situaciones de brotes o epidemias, destinados a autoridades sanitarias jurisdiccionales y municipales y responsables de servicios de salud con el objetivo de garantizar una atención adecuada y oportuna de las personas que consultan con síntomas compatibles con dengue, se informó.

Durante la jornada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a respaldar al ministro de Salud, ante los cuestionamientos por su bajo perfil en pleno brote de dengue: "Se ha expresado no solo en los medios sino a través de comunicados", lo defendió. Y agregó que "la clave con el dengue está en la prevención y la vacuna no ha mostrado la efectividad para combatir un brote".

Respecto a las estrategias y al rol del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales, las autoridades sanitarias reunidas este lunes coincidieron en la importancia de fortalecer la prevención, para la eliminación del mosquito en el territorio es la primera línea de defensa para frenar el dengue.



VACUNACIÓN

CONTRA LA GRIPE

El Ministerio de Salud de la Nación lanzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país con el objetivo de disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza en la población de riesgo. Las autoridades confirmaron que las vacunas están disponibles en todo el país, a través de los vacunatorios que dispone cada una de las jurisdicciones.

Estas inoculaciones están previstas para aquellos grupos denominados factor de riesgo como: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

La vacuna antigripal es gratuita para la población objetivo, no requiere orden médica y se puede aplicar junto con cualquier otra vacuna del Calendario Nacional. Es importante que toda persona que concurra al vacunatorio, centro de salud u hospital público lleve su carnet de vacunación y el de sus hijos e hijas para su chequeo por parte del equipo de salud.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación sostienen la importancia de vacunarse contra la gripe en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus influenza. No obstante, y en consonancia con el escenario epidemiológico nacional, regional y local, la vacunación antigripal se continuará realizando según la circulación viral.

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Por lo general, la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas. Sin embargo, puede ocasionar graves complicaciones –incluso la muerte– en los extremos de la vida, personas embarazadas y personas con factores de riesgo.



PARA QUÉ GRUPOS

ESTÁ DESTINADA

A personal de salud, personas de 9 a 64 años inclusive con factores de riesgo y personas de 65 años o más les corresponde una dosis anual.

Personas de 6 a 24 meses y de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo deben recibir dos dosis separadas al menos por 4 semanas, excepto quienes hubiesen recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una dosis.

En tanto, gestantes deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación.

Además, personas puérperas deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación. (NA)